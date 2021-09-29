İyi Parti kulisleri | Akşener 'Başbakanlığa adayım' açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığına ben aday olmuyorsam sen de olmamalısın mesajını verdi

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Ben cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa adayım” açıklamasıyla ilgili İyi Parti’den kulis bilgilerini aktardı, Akşener’in bu açıklamayı yaptığını neden kritik etti.

Akşener’in “Ben cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa adayım” açıklamasıyla ilgili doğru öngürülerde bulunabilmek için “Bu sözler verilmiş bir karar yahut, bir niyet beyanını mı ifade ediyor? Yoksa ucu açık bir pazarlık kozunun denkleme sokulması anlamını mı taşıyor?” sorularının cevabını bulmak gerektiğini yazan Acet, “Yani, Meral Akşener’in çekilmesiyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun önü açıldı diye düşünülebilir. Peki, ama gerçekten öyle mi? Akşener’in sözlerine bakıldığında, cumhurbaşkanı adaylığından kesin olarak vazgeçtiği anlamı çıkmıyor” değerlendirmesine bulundu.

Akşener’in açıklamasının Kılıçdaroğlu’na yönelik bir hamle olduğunu öne süren Acet, İyi Parti'den şu kulis bilgilerini aktardı:

“İyi Parti çevrelerinin, Akşener’in yakın kurmaylarının havasını yokladığımda, bu düşüncede yalnız olmadığımı fark ettim.

Bu kurmaylardan biri, genel başkanlarının bu hamlesinin Kemal Kılıçdaroğlu’na dönük bir mesajı kendi bünyesinde taşıdığını açıkça dillendirdi.

Nedir o mesaj?

‘Ben aday olmuyorsam sen de olmamalısın.’

Yakın çevresi Akşener’in sözlerinin içini şu türden cümlelerle dolduruyor:

-Parlamenter sistem konusunda kararlı bir duruş sergilemek.

-Sembolik cumhurbaşkanı olmaya razı olmamak.

-İcra makamında ve belirleyici bir pozisyonda olmak.

Meseleye bu tarafından bakınca, yukarıda sözünü ettiğim ‘düz bakışın’ tam tersi bir denklem karşımıza çıkıyor.”

Akşener’in o sözleriyle adaylık yarışında Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmadığını, aksine CHP Lideri'nin elini zayıflattığını öne süren Acet, “‘Üçüncü kişilerin’ denkleme girmesine yol açacak, belki de günün sonunda ibrenin yeniden kendisine dönmesini sağlayacak bir kozu devreye sokmuş oluyor.

Bu zeminde fikir yürütmeye devam ettiğiniz takdirde, mantığınız sizi şöyle bir yere çıkarıyor:

Meral Akşener’in bu hamlesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıklarına karşı olduğunu kamuoyu önünde defalarca zikrettiği Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimlerin adaylık ihtimallerinin masaya geri dönmesine rıza göstermek zorunda kalabilir” diye yazdı.

Acet, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Akşener’i ikna etmek için daha fazla çaba harcamak, taviz vermek ve pazarlık yapmak zorunda kalabileceğini yazdı.

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