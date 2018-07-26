İyi Parti kulisleri: Akşener, Bahçeli'nin planlarını bozdu

24 Haziran seçim sonuçlarından sonra parti içi karışıklıklar yaşayan İyi Parti, 2. Olağanüstü Kurultay’ını 12 Ağustos'ta Ankara ATO Congresium Kongre Salonu'nda yapacak. Kurultay'da Genel İdare Kurulu üyelikleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Kurultayda aday olmama kararım kesindir. Partimiz yoluna yeni yönetimle devam etmeli’ sözleri ise partideki belirsizliği artırdı.

Kulislerde, Akşener’in mutlaka ikna edilerek geri dönüşünün sağlanması konusunda bir irade dikkat çekerken, kısa bir süre önce ‘Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler’ diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasi hesaplarının şaştığı ifade ediliyor. İyi Parti’nin henüz yolun başında dağılmasına milletvekili denklemi açısından sıcak bakmadığı belirtilen Bahçeli’nin, şu anda ittifak ortağı olarak partisinin güçlü olan elinin zayıflamasını istemediği belirtiliyor. Kulislerde, Bahçeli’nin Meclis’te 290 sandalyesi olan AKP’nin 11-12 milletvekilinin katılımıyla çoğunluk rakamı 301 sandalyeye ulaşma ihtimaline sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Akşener birini işaret eder mi?

İYİ Parti’de yaşanan gelişmeler henüz Akşener’siz bir plan olmadığını gösteriyor. Partinin ‘milli merkez’e çekilmesini isteyen partililerin kendi aralarında değerlendirme yaptıkları öğrenilirken kulislerde adaylıkta dillendirilen ilk isimler arasında Koray Aydın, Ümit Özdağ, Prof. Yusuf Halaçoğlu ve Müsavat Dervişoğlu yer alıyor. Akşener’in kararından dönüş yapmaması durumunda birini işaret edip etmeyeceği de merak konusu.

İyi Parti’den açıklanan 2. Olağanüstü Kurultay takvimi ise şöyle:

Kurultay Tarihi : 12 Ağustos 2018 Pazar

Başlama Saati : 10.00

Kurultay Yeri : ATO Congresium Kongre Salonu

Söğütözü Caddesi No:1/A Çankaya Ankara

Kurultay gündemi

1- Yoklama ve açılış

2- Kurultay Divan Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimi (1 Başkan 2 Başkan Yardımcısı, 4 Kâtip Üye)

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Anıtkabir ziyaret heyetinin tespiti,

5- Parti Tüzüğü ve Parti Program Komisyonlarının kurulması ve çalışması,

6- Genel Başkan Sayın Meral AKŞENER’in konuşması,

7- Parti Tüzüğü ve Parti Programı Komisyonlarından gelen raporların okunması ve oylanması,

8- Genel Başkan adaylarının konuşması

9- Seçimler

a- Genel Başkan seçimi

b- Genel İdare Kurulu (80 asıl, 25 yedek üye) ve Merkez Disiplin Kurulu

(11 Asıl 7 yedek üye) üyeliklerinin seçimi

10- Dilek ve Temenniler

11- Sayın Genel Başkanın teşekkür konuşması

12- Kapanış.

NOT: A- Kurultay, gündem maddeleri tamamlanıncaya kadar aralıksız devam edecektir.

B- Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde; İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı aynı gündemle 13 Ağustos Pazartesi günü aynı yer ve saat:10.00’da yapılacaktır.