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İYİ Parti konvoyunda kaza: 1 yaralı

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitinginden dönen konvoydaki kamyonet, traktöre çarptı

15 Haziran 2018 18:28

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in mitinginden dönen konvoydaki kamyonet, traktöre çarptı. Kazada, traktör sürücüsü Serdal Soysal yaralandı.
Meral Akşener\'in Muş\'un Hasköy ilçesindeki mitinginden dönen konvoyda bulunan Deniz Adlıg yönetimindeki 49 DB 957 plakalı kamyonet, Muş-Bitlis karayolunun Karaağaçlı beldesi yolundan anayola çıkan Serdal Soysal yönetimindeki 49 AK 163 plakalı traktöre çarptı. Kazada, hurdaya dönen traktörün sürücüsü Serdal Soysal, yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Hasköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralı sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılması ve itfaiye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

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