T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

İyi Parti kongresine katılan delegenin Koronavirüs testi pozitif çıktı

25 Haziran 2020 20:18

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen İyi Parti İl Kongresi'ne katılan delegelerden birisinde Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından kongreye katılanlar tedirgin oldu.

İzmit'te 21 Haziran'da düzenlenen İyi Parti Kocaeli 2. Olağan İl Kongresi'ne katılan il delegesi Bora K.'nin kongre sonrası hafif ateş, öksürük ve baş ağrısı nedeniyle yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan delegenin Kocaeli Üniversitesi Umuttepe KYK Yurdu'nda karantina süreci başladığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Bora K. sosyal medya hesabından temas ettiklerini uyardı.

"Her türlü önlemi aldık"

İzmit Cephanelik Stadyumu'nda gerçekleşen kongreye katılan yaklaşık bin kişi tedirginlik yaşarken konuyla ilgili İl Başkanı Şanbaz Yıldız yaptığı yazılı açıklamada olayı doğruladı. Yıldız, "Üzülerek ifade etmeliyim ki bu durum kongre ile ilişkilendirilmiş partimiz zan altında bırakılmış, partililerimiz korku ve paniğe sürüklenmiştir. Ama bilinmelidir ki bu tür faaliyetlere normalleşme sürecinde izin verilmiş biz de bu izinler doğrultusunda mümkün olan her türlü önlemi alarak kongremizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi. (İHA)

ETİKETLER

İyi Partiİyi Parti kongreİyi Parti kongresiİyi Parti Kocaeliİyi Parti Kocaeli kongreCovid-19Koronavirüsİyi Parti koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24