İYİ Parti Kayseri Başkanı: MHP siyaseten, hedefsiz halde

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin ve parti yöneticileri Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. İl Başkanı Tekin, MHP\'nin aday göstermeyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamasına ilişkin, \"Her partinin hedefi iktidar olmak, kendisi için oy istemektir. MHP, demek ki kendisini siyaseten, hedefsiz hale getirmiştir\" dedi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kayseri Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ’ın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirmesin ardından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Tekin, şöyle dedi:

\"İYİ Parti olarak Kayseri’de teşkilatlandık. 14 ilçede teşkilatlarımızı tamamladık. Türkiye siyasetinde yeni soluk, yeni bir ses olarak ortaya çıktık. Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde Türkiye’de demokratik hukuk sisteminin, yerleşmesi gibi prensiple yola çıktık.\"

\'PARTİLERİN HEDEFİ İKTİDAR OLMAK\'

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamasına ilişkin sorusu üzerine, \"Ona diyecek bir şey yok. Bir parti diğer bir partiyi destekleyecekleri yönünde açıklama yapmış. Aslında her partinin hedefi iktidar olmak, kendisi için oy istemektir. Orada bir farklı yol seçilmiş\" diye konuştu.

\'BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLIKLARINI ALMAK İSTİYORUZ\'

Muhalefet olmak istemediklerini anlatan Başkan Tekin, gündemlerinde ittifak bulunmadığını anlatırken, \"İYİ Parti kendisine muhalefeti hedeflemiş bir parti değil. Onun için Kayseri’de hem bütün Belediye Başkanlıklarını almayı hem de şehre nasıl hizmet edildiğini göstermek istiyoruz. Şehirle ilgili 10’un üzerine komisyon kurduk. İçi boş söylemleri asla kullanmayacağız. Kayseri’nin son 10-15 yıllık gelişimini değerlendiren bir ekibimiz var ve çalışıyorlar. ‘Onlar yapsın, bizde yapılanlar hakkında bir şey söyleyelim’ demeyeceğiz. Yapılması gerekenleri ve ne yapacağımızı söyleyeceğiz. Kamuoyunun önüne öyle insanlarla çıkacağız ki onlar milletimize güven verecek\" diye konuştu.

\'PARTİMİZİN YÜZDE 40 OY POTANSİYELİ VAR\'

Başkan Tekin, İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 20.5 olduğunu halkın yüzde 20’lik bölümünün de \"Oy verebilirim\" dediğini ifade ederken \"Potansiyelimiz yüzde 40 gibi\" dedi.

Başkan Tekin, İYİ Parti’nin FETÖ ile ilişkilendirilmesi konusunda bu konunun \"Muhalefeti karalama işine\" döndüğünü kaydederek, \"Birine nitelemede bulunacaksanız, ‘Bu FETÖ\'cüdür’ diyorsunuz, bir damgalama yapıyorsunuz. Bunun bir FETÖCÜ suçluyu da gizleme mahiyetinde bir amacı oluyor. FETÖ\'cü aranacaksa, iktidar geldiğinden bu tarafa kim hangi mesafeleri almış kim onlara ‘Gelin artık özledik’ ağlayarak, kim gitmiş Pensilvanya’da fotoğraf çektirmiş arayacağınız kaynak orasıdır. Onun dışında kaynaktan FETÖCÜ aramaya kalkarsanız, FETÖ\'cü olanları koruma altına almış olursunuz\" cümlelerini kullandı. Başkan Tekin ardından ziyarette yer alan ilçe başkanlarını tanıttı.



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