İyi Parti İzmir ve Denizli il yönetimi istifa etti

Genel Merkezin, 30 Ağustos'taki 'istifa edin' tavsiyesinin ardından bugün İzmir ve Denizli il yönetimi görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İyi Parti Genel Merkezi, 30 Ağusto'ta 81 il teşkilatının istifa etmesini istedi. Genel Merkez'in talebinin ardından İzmir'de İl Başkanı Koray Ükünç ve yönetim kurulu üyeleri, son toplantılarını bugün akşam saatlerinde yaparak, konuyu değerlendirdi.

İl Yönetimi, Genel Merkez'in isteği doğrultusunda istifa etme kararı aldı. Yapılan toplantının ardından asil yönetim, yedek yönetim ve disiplin kurulu üyesi toplam 150 kişi, görevi bıraktı.

Dün yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları görüşmenin ardından toplu istifa kararı aldıklarını aktaran Akgün, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Dün akşam il yönetim kurulumuzdan toplantıya katılan üyelerimizin tamamı, istifa edilmesi yönünde görüş birliğine varmıştır. Bu nedenle, yapının yenilenmesi ve değişimin oluşmasıyla yerel seçimlerde daha güçlü bir İYİ Parti Denizli teşkilatının teşekkülü amacıyla, başta il başkanı ben olmak üzere İYİ Parti Denizli İl Yönetimi olarak istifa ediyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda, bugüne kadar görev yaptığımız, tüm engelleri aşan, her türlü tehdide ve zorluğa direnme azmini gösteren, İYİ Parti'mizin cesur ve fedakar teşkilatlarına teşekkür ediyorum."