İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ükünç: İkinci tura kalması halinde İnce için çalışacağız

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kalması halinde CHP\'nin adayı Muharrem İnce\'nin kazanması için teşkilat olarak çalışacaklarını ve CHP İl İzmir İl Başkanı Deniz Yücel\'e telefon açıp \"Emrinizdeyim\" diyeceğini söyledi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçimlerde ikinci tura CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin kalması halinde, kazanması için teşkilat olarak çalışacaklarını söyleyen Koray Ükünç, \"Muharrem İnce kalırsa elimizden gelen ne varsa tüm teşkilat olarak çalışacağız. Aynı şey onlar için de geçerli. Sonuçta böyle bir yola çıkıldı. Ha Meral Hanım kalmış ha Muharrem İnce kalmış, bizim için değişen bir şey yok\" dedi. Önemli olanın parlamenter sistemin geri getirilmesi olduğuna dikkat çeken Ükünç, \"Biz, Meral Akşener ikinci tura kaldığında ne kadar çalışacaksak Muharrem Bey kaldığında da o kadar çalışacağız. Sonuçta bu bir dava. Önemli olan parlamenter sistemi geri getirmek. Bunun için hangi aday kalırsa kalsın ikinci tura kalan adayın partisine ve ismine bakmaksızın mücadelemize devam edeceğiz. Vermek istediğimiz mesaj bu\" diye konuştu.

Muharrem İnce\'nin ikinci tura kalması halinde, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel\'i arayacağını ve kendisine \"Emrinizdeyim\" diyeceğini kaydeden Ükünç, \"Ama bunun temelini şöyle doldurmak istiyorum; \'Artık Muharrem İnce için ne yapabiliriz?\' diye soracağım. Biz kendi çalışmalarımızı yaparız ama il başkanı \'Başkanım şuraya gidelim, buraya gidelim\' derse uyarız. Meral Hanım\'ın ikinci tura kalması halinde aynı duyarlılığı da Deniz Yücel\'den beklerim. Genel Başkanımız Meral Akşener\'in ikinci tura kalacağından da eminim\" dedi.



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