İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: Mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayım
“Devletin adalet mekanizması, siyasetin üzerinde bir tehdit ve cezalandırma aracı haline getiriliyor”
12 Mayıs 2022 17:08
İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Yargıtay Canan Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi. Kavuncu, "Mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayım" mesajını paylaştı.
Kavuncu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de siyaset yasaklarla, sindirmeyle değil; ifade özgürlüğü ve tartışma kültürüyle gelişebilir. Devletin adalet mekanizması, siyasetin üzerinde bir tehdit ve cezalandırma aracı haline getiriliyor. Bu duruma karşı mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayım" ifadesini kullandı.