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İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: Mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayım

“Devletin adalet mekanizması, siyasetin üzerinde bir tehdit ve cezalandırma aracı haline getiriliyor”

12 Mayıs 2022 17:08

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Yargıtay Canan Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi. Kavuncu, "Mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayım" mesajını paylaştı. 

Kavuncu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de siyaset yasaklarla, sindirmeyle değil; ifade özgürlüğü ve tartışma kültürüyle gelişebilir. Devletin adalet mekanizması, siyasetin üzerinde bir tehdit ve cezalandırma aracı haline getiriliyor. Bu duruma karşı mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayım" ifadesini kullandı. 

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