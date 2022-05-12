İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: Mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayım

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Yargıtay Canan Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi. Kavuncu, "Mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayım" mesajını paylaştı.

Kavuncu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de siyaset yasaklarla, sindirmeyle değil; ifade özgürlüğü ve tartışma kültürüyle gelişebilir. Devletin adalet mekanizması, siyasetin üzerinde bir tehdit ve cezalandırma aracı haline getiriliyor. Bu duruma karşı mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayım" ifadesini kullandı.

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