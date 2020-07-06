İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, yeni dönem için adaylığını açıkladı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 26 Temmuz’da yapılacak 2. Olağan İl Kongresi için adaylığını açıkladı.

Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve çok sayıda delegenin katılımıyla dün İstanbul İl Başkanlığı’nda adaylığını açıklayan Kavuncu, “Hedeflerimize ulaşmak için, sizlerle bu kutlu davada birlikte yol yürümek için İstanbul İl Başkanlığına adayım. 25 yıldır AKP tarafından yönetilen İstanbul’da, Millet İttifakı olarak yaptığımız ittifakla değişmez denileni değiştirdik” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre delegelerle yaptığı görüşmelerden bahseden Kavuncu, “İstanbul’da ‘asker delege’ diye tabir edilecek tek bir delege kalmamış. Büyüyoruz, güçleniyoruz, demokratikleşiyoruz” diye konuştu.

Kongre sürecini de değerlendiren Kavuncu, “Kazanan partimiz olacaktır. Hiçbir zaman unutmamamız gereken bir ilkemiz olmalı. Geçen kongrede, ‘Dava arkadaşlarıma karşı kazandığım başarıyı zafer saymam” demiştim. Bu sefer de diyorum ki siyasi rekabet ve hırs uğruna iftira atanı, bel altı siyaset yapanı partili saymam. Gereğini yapar ve bünyeden dışarı atarım” ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Ersin Beyaz da il başkanlığı için aday olacağını duyurmuştu.