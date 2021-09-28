İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran zanlı tahliye oldu

Geçen Ağustos ayında, İstaanbul'un Bakırköy ilçesinde Buğra Kavuncu'ya saldıran zanlı tahliye oldu.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya, 20 Ağustos 2021 tarihinde Halk TV'deki yayından sonra sokak ortasında yumruklu saldırıda bulunan zanlı Sinan Oral tahliye edildi.

"Şüphelinin sabit ikametgah sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama ve mevcut delil itibariyle, olayın ardından delillerin toplandığı ve delilleri karartma şüphesinin bulunmadığı, cezanın alt ve üst sınırı, CMK'nin 253. maddesi uyarınca şüphelinin üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olması" ibarelerinin bulunduğu tahliye talebi Bakırköy 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi ve Oral için tahliye kararı verildi.

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