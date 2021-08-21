İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli tutuklandı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu Halk TV binasının önünde darbeden zanlı Sinan Oral'ın tutuklandığı bildirdi.

Kavuncu, dün Halk TV önünde yumruklu saldırıya uğramıştı. İstanbul Valiliği, Bakırköy'de saat 14.00 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. 1990 doğumlu olduğu belirtilen Sinan Oral, bugün akşam saatlerinde tutuklandı.

Sinan Oral, savcılıkta verdiği ifadede, bir araç satın almak üzere Bakırköy'e gittiğini, buluşacağı kişi telefonu açmayınca Cuma namazı vakti geçene kadar yeğenleri ve çocuklarına alışveriş yapmak amacıyla gezmeye başladığını söyledi. Meydanda dolaşırken Kavuncuyu gördüğünü anlatan Oral, şunları söyledi:

"Kendisini tanımamakla birlikte Ümit Özdağ'ın, Fetöcü olduğu iddialarından dolayı Kavuncu'ya karşı antiopatik bir yaklaşım içerisindeydim. Vatanına ve milletine bağlı bir insan olduğumdan Kavuncu'nun Fetö'cü olduğunu düşünerek kendisine doğru yaklaştım, bir anlık reflekslelimi kaldırarak vurdum. Olayın şoku içerisinde uzaklaştım. Anlık bir şekilde mağduru görmem üzerine olayı gerçekleştirdim'Oral, basit yaralama suçundan Bakırköy 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevke dildi. Oral, Mahkeme'de verdiği ifadede şöyle konuştu:'Kendisinin sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla Fetöcü olduğunu düşünerekten, görünce bakıştık. Kendisi bana imalı bakması nedeniyle, kolumu savurdum. Ben milliyetçi biriyim kendisinin paylaşımlarından dolayı sevmiyordum. Kolumu savurduktan sonra taksiye binip kaçtım. Beni kimse yönlendirmedi. Kurgulanmış bir plan değildir. Anlık gelişmiştir."