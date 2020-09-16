İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu: Uygur Türklerine 'ayrılıkçı' demek ne vicdana ne akla sığar

Çin'in uygulamalarıyla ağır insan hakları ihlallerine uğrayan Uygur Türkleri gündemdeki yerine korurken, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı Buğra Kavuncu, bir süre önce başkent Ankara'ya girişleri engellenen Uygur Türkleriyle ilgili yayınları eleştirerek "Soydaşlarımızın seslerini duyurmak için yapmış olduğu çağrıya ‘bölücüler’ ve ‘ayrılıkçılar’ diyenleri esefle kınıyorum" dedi.

Özbekistan, Doğu Türkistan, Kazakistan gibi ülkelerden gelen ve İstanbul'da yaşan çocuklara okul malzemeleri dağıtımı sırasında konuşan Buğra Kavuncu Çin'in uyguladığı hak ihlallerini gündemleştirmek isteyen 18 Uygur'un Ankara'ya alınmamasını eleştirdi.

Kavuncu şöyle konuştu: "Bir süre önce, Doğu Türkistan’ın sesini duyurmaya çalışan Uygur Türkü soydaşlarımıza engel olundu. Bazı medya kuruluşları da bunu ‘ayrılıkçı’ ve ‘bölücüler’ diye lanse etti. Bu ne vicdanlara ne akla ne mantığa sığacak bir yaklaşımdır. İdeolojik körlüklerle, gözünü karartmış yaklaşımlarla Doğu Türkistan’daki bu zulme sessiz kalmak, deyim yerindeyse insanlığını unutmak demektir.



Hiçbir ideoloji, hiçbir görüş, hiçbir fikir insanların vicdanını karartmamalı. Eğer vicdanınız, sıkıntı çeken belli insanlara karşı sızlıyor, belli düşünce ve gruptaki insanlara sızlamıyorsa o vicdanınız yönlendirilmiş vicdandır. Yönlendirilmiş vicdan da taraflıdır, sağlıksızdır. Fikri olarak da bir sakatlığı vardır. Soydaşlarımızın seslerini duyurmak için yapmış olduğu çağrıya ‘bölücüler’ ve ‘ayrılıkçılar’ diyenleri de sizlerin vasıtasıyla, esefle kınıyorum."