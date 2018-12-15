İyi Parti ile görüşmeler olumlu geçti; CHP, PM tarihini öne aldı

Daha önce 24 Aralık'ta yapılacağı belirtilen CHP PM toplantısı, İyi Parti ile ittifak görüşmelerinin olumlu sonuçlanması nedeniyle 18 Aralık Salı gününe alındı. PM'de ittifak metninin yanı sıra İstanbul adayının da görüşülmesi bekleniyor.

CHP Parti Meclisi (PM), yerel seçim gündemi ile 18 Aralık Salı günü toplanacak. PM'de İyi Parti ile yapılan yerel seçim ittifak metninin yanı sıra CHP'nin İstanbul adayının da görüşülmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul'da adı büyükşehir belediye başkanlığı için konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

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CHP'de şimdiye kadar 464 belediye başkan adayı netleşti. Açıklanan adaylardan 8'i büyükşehir 20'si de il belediye başkan adayıydı.