CHP'nin İstanbul adayı olarak göstermesi beklenen Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaorğlu ile görüşmesini anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün gerçekleşen görüşmesine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Türkiye ve İstanbul meseleleri ile ilgili de konuştuk. Adaylıktan ziyade İstanbul’a ilişkin karşılıklı güzel bir sohbet oldu" dedi.

Aralarında İstanbul’un da bulunduğu 11 büyükşehir için İyi Parti ile anlaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kesin gözüyle bakılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu evinde ziyaret etti. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte dün saat 11.15 sıralarında İmamoğlu’nun evine gelen ve basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat görüşen Kılıçdaroğlu, gazetecilerin soruları üzerine, “Her ziyaret önemlidir bizim açımızdan. Adayın belirlenmesiyle ilgili süreç gayet iyi gidiyor. İstanbul’u Allah’ın izniyle alacağız ve İstanbul’u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden biri haline getireceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine ilişkin Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuşan Ekrem İmamoğlu, görüşmede İstanbul’a ilişkin sohbet ettiklerini söyledi. İl Başkanlığı’nın organizasyonu ile ziyaretin gerçekleştiğini anlatan İmamoğlu, “Bir aile ortamı içinde görüşmemiz oldu. Eşim, çocuklarım, annem, babam kız kardeşim hep birlikte bir kahvaltıda buluştuk. Sayın Genel Başkan ailemizi tanıma olanağı buldu. Kendisinin ziyaretinden onur duyduk. Türkiye ve İstanbul meseleleri ile ilgili de konuştuk. Adaylıktan ziyade İstanbul’a ilişkin karşılıklı güzel bir sohbet oldu. Beylikdüzü’nde ki başarılı sürece ilişkin Kemal bey memnuniyetini her zaman dile getiriyor. Bizde ortaya koyduğumuz ne varsa onların paralelinde İstanbul’a ilişkin düşüncelerimizi anlattık” diye konuştu.

Asgari ücret konuşuldu

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, İzmir Milletvekili Kani Beko, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile DİSK’i ziyaret etti. Yarım saat süren görüşmenin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, “Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret 1 Ocak 2019’dan itibaren net 2 bin 200 lira olacak. Yeni kazanacağımız belediyelerde ise ocak-mart farkını nisan ayında işçilere ödeyeceğiz” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, “CHP’nin bu konudaki politikaları ve önerileri, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde bizler açısından önemli bir katkıdır. CHP’nin ziyareti ve yanımızda oluşu bizim için önemli” diye konuştu.

"Örnek mücadele"

Kılıçdaroğlu, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Flormar işçilerini eylemlerinin 213. gününde ziyaret etti. Burada işçilere seslenen Kılıçdaroğlu, “Her zaman hak arayan kişileri savunmak benim görevim. Buradaki işçilerin mücadelesi gerçekten Türkiye’ye örnek olacak bir mücadele” dedi.

Flormar’ın Fransa’daki yöneticilerine de seslenen Kılıçdaroğlu, “Kendi ülkelerinde işçilerin tamamı sendikalı ama Türkiye’ye gelip fabrika kuruyorsunuz sonra da burada işçiler sendikalı olmasın diyorsunuz. İşçiler haklarını ve astronomik olmayan ücretlerini istiyorlar” dedi.

Petrol-iş Sendikası Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz Fransa’daki yöneticilerle görüştüklerini ancak Türkiye’de kimseyle görüşemediklerini söyledi.

Yarkadaş: İmamoğlu 100 kişiyle çalışacak

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir radyo programında Kılıçdaroğlu’nun önceki gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmenin ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile de başbaşa bir yemek yediğini söyledi.

İmamoğlu’nun adaylığının 24 Aralık’ta yapılacak PM toplantısının ardından açıklanacağını öne süren Yarkadaş, “Beylikdüzü Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Murat Çalık’ın Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olması konusunda da fikir birliğine varıldı. İmamoğlu, isminin açıklanmasının ardından saha çalışmalarına başlayacak. İmamoğlu’na her gittiği yerde 100 kişilik bir ekip eşlik edecek" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, Tekin’in kırgın olmadığını ve İmamoğlu için çalışacağını söyledi.