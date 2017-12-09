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Politika

İyi Parti I. Olağan Kongresi'ni yarın yapacak

İyi Parti erken seçim olasılıklarını dikkate alarak 10 Aralık 2017 günü I. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirecek.

09 Aralık 2017 21:51

İyi Parti erken seçim olasılıklarını dikkate alarak 10 Aralık 2017 günü I. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirecek.

Partinin genel merkezinde yapılacak kongre, seçime katılma hakkı için önem taşıyor.  Örgütlenme çalışmalarında da il ve ilçe sayısında seçime katılabilecek sayının yakalandığı belirtiliyor.

Kongrede, parti tüzüğünde değişiklikler yapılacak.  Aşırı talep nedeniyle mevcut il yönetim kurulu üyeliği sayısı 70’den 85’e çıkarılacak.

Tüzük de yapılacak bazı tashihler için karar alınacak. Kayseri Milletvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu, kongrede 200 kişilik Kurucular Kurulu üyelerinin delege sayılacağını söyledi. 10 Aralık günü Genel Merkez Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak kongrede, yoklama  ve açılış yapıldıktan sonra Genel Başkan Meral Akşener bir konuşma yapacak.

Tüzük değişikliğinin de beklendiği kongrede, Genel Başkan seçimi, 60 asıl 25 yedek üye Genel İdare Kurulu (GİK) , Merkez Disiplin Kurulu 11 asıl 7 yedek üyeliklerin seçimi yapılacak.
 

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