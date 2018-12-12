T24 LogoT24 Logo
Politika

İYİ Parti heyeti, CHP Genel Merkezi'nde (2)

CHP HEYETİ, İYİ PARTİ’DE İYİ Parti heyetinin CHP ziyaretinin ardından, CHP Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, yerel seçim ittifak görüşmeleri için İYİ Parti Genel Merkezi’ne geldi

12 Aralık 2018 20:04

CHP HEYETİ, İYİ PARTİ’DE
İYİ Parti heyetinin CHP ziyaretinin ardından, CHP Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, yerel seçim ittifak görüşmeleri için İYİ Parti Genel Merkezi’ne geldi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CHP HEYETİPARTİDE İYİ PartiCHPCHP Genel BaşkanOğuz Kaan SalıcıSeyit TorunParti Genel MerkezineKaan ULUANKARA DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24