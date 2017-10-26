İyi Parti hakkında suç duyurusu

Osmangazi Yörük Türkmen Derneği üyeleri, Meral Akşener'in öncülüğünde dün (25 Ekim 2017) kurulan İyi Parti'nin, Kayı Boyu'nun bayrağını kullandığını iddia ederek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; derneğin başkanı Dinçer Akyel, şunları kaydetti:

“Dün İyi Parti diye bir siyasi parti kuruldu. Meral Akşener başkanlığında kurulan partinin ismi Oğuzların Kayı boyu bayrağını simgeleyen bir durumla karşı karşıyayız. Yörük Türkmen Dernekleri olarak tarih boyunca kayı boyunun bayrağını bir siyasi partinin adı olarak kullanılmasından rahatsızız. Düşmanlık, ayrıştırıcı bir noktaya gelmeden, toplumun değerlerini ayırmadan, bölmeden biran önce bu durumdan vazgeçmelerini istiyoruz. Partilerine yeni bir isim bulmalarını istiyoruz. Biz suç duyurusunda bulunacağız."

Eskişehir'den de 'tepki' var

Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman, konuyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. "Durumdan rahatsız olduklarını" söyleyen Duman, sözlerine şöyle devam etti:

"Kimin ne parti kurduğu normalde bizi ilgilendirmiyor. Tabii ki Türkiyemizin partisi. Ama amblem konusunda biz rahatsızız. Çünkü tüm dünyaya mal olmuş bir Kayı Tamgası’nın bir parti ambleminde kullanılmasından rahatsızız. Çünkü, Kayı Tamgası her kesimi temsil ediyor. Ama Meral Hanım’ın kurmuş olduğu partinin kendine göre bir siyasi görüşü var. Biz sadece bundan rahatsızız. Bunun için de elimizden ne gelirse yapacağız. Kendileri salonda konuşma yaparken tabi orada Kayı bayrakları olabilir. Ama bir siyasi partinin kullanması bizi rahatsız ediyor. Yani Kayı Tamgası bir siyasi partinin amblemi bizce olamaz. Biz bundan esinlendiğini düşünüyoruz. Bizi dünden beri arıyorlar. İşte ’AK Parti ağzıyla konuşmayın.’ Biz Ak Parti ağzıyla konuşmuyoruz. Ak Parti en azından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin partisi. Pensilvanya ağızıyla konuşmuyoruz biz. Bu tamganın kullanılmasından yana değiliz. Meral Hanım’a biz başarılar dileriz. Yeni siyasi partisine. Bütün ağabeylerimize de başarılar dileriz ama tamganın kullanılmasından yana değiliz. Tekrar söylüyorum. Biz kurulan partiye karşı değiliz. Ama tamganın kullanılmasından yana değiliz."



Duman, Kayı işaretinin kullanılmasını nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.