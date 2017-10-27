İyi Parti hakkında halk ne düşünüyor?

Meral Akşener'in merakla beklenen partisi kuruldu. Peki, İyi Parti hakkında vatandaş ne düşünüyor? MHP kökenli yeni parti hakkında sokağın kafası şimdilik karışık gözüküyor.

Suat Bey, 35 yaşında. Taksim'de 10 yıldır küçük bir cep telefonu dükkanı işletiyor. Haberleri takip ettiğini, Akşener'in partisinden haberdar olduğunu belirttikten sonra ilk tepkisi "İyi olur inşallah" oluyor. Ancak partinin oldukça yeni olması nedeniyle şu aşamada ne kadar "umut" vereceğinin bilinemeyeceğini de ekliyor. "Belki uzun vadeli bir şey de değildir. Halka ne verecekler, ne yapacaklar, bilmiyoruz" diyor. Yeni bir siyasi partinin her zaman açılabileceğinden, muhalefetin varlığının iyi olduğundan ve yapılması gerektiğinden ve fakat yapılış şeklinin önemli olduğundan bahsediyor.

Şişli'de takı satan işportacı orta yaşlı bir hanımefendiye, "Dün yeni bir parti kuruldu" dediğimde hiç duraksamadan, "Meral Akşener" diye yanıtlıyor. Ardından, "Bir kadın, siyasetten anlayan bir kadın" dedikten sonra mahcup gülümseyerek tülbentiyle ağzını kapatıyor ve başka yorum yapmak istemediğini dile getiriyor.

"Milletin kendinden haberi yok, partiden olsun"

Ancak bir yandan İyi Parti'nin kurulduğunu henüz bilmeyenler de var. Genç bir adam sorularıma cevap vermek için duruyor ama konuyu bilmediği için izin isteyerek yoluna devam ediyor. Yine Şişli'de fikrini sorduğum, piyango satıcısı arkadaşıyla sohbet eden bir kadın utangaç gülümseyerek, "Hiç kafam basmaz o işleri" diyor. Yoldan başkalarıyla konuşmaya çalıştığımı görünce de "Milletin kendinden haberi yok ki partiden haberi olsun" dedikten sonra gülümseyerek gidiyor.

"Apolitiğim ama ısınamadım"

Mimar Sinan Üniversitesi'nde sanat tarihi okuyan Isabel, 24 yaşında. Darbe girişiminin ardından yaşanan siyasi çalkantıların henüz durulmamış olması nedeniyle partinin kuruluş zamanını doğru bulmuyor. "Henüz hiçbir şey soğumadı" dedikten sonra Akşener'in Gülen cemaatiyle bağlantısının olduğu üzerine çıkan iddiaları hatırlatıyor. "Twitter üzerinden de epey yorum oldu zaten" dedikten sonra partinin gerek kuruluş amacını gerek tarafını yeteri kadar açıklayamadığını düşündüğünü söylüyor. Aslında apolitik bir genç olduğunu ama buna rağmen MHP çıkışlı bir parti olduğu için İyi Parti'ye "ısınamadığını" dile getiriyor.

"Demokratik bir ülkede iyi parti kötü parti ayrımı olur mu"

Neşe Kıldacı, 57 yaşında emekli öğretmen. "AKP ile birbirlerinin devamı olduğunu düşünüyorum" dedikten sonra logoların bile benzediğini söylüyor. "Birininki lamba, diğerinin güneş. Güneş tabii daha doğal ama sonuçta ışınlar neye tekabül ediyor, bilemiyorum" diyor. Kıldacı'ya partinin ismi anlamsız gelmiş. "Kötü parti var anlamına geliyor. Demokratik bir ülkede 'iyi parti', 'kötü parti' diye ayrım olur mu, bilemiyorum" diye sorduktan sonra partinin ismi üzerine biraz daha düşünülmüş olması gerektiğini ifade ediyor.

"Adalet anlamında gelişme yaratmaz"

Özel bir hukuk bürosunda çalışan avukat Çağlar Korkmaz (31), eski yöntemlerin tekrarlanması halinde olumlu bir sonuç elde edilemeyeceğini düşünüyor. Merkez sağın oy potansiyelini paylaşmaya çalışan bir parti olarak gördüğü İyi Parti'nin toplumun belli kesimindeki bazı hassasiyetleri kullanmaya çalıştığı kanaatinde. "Kemalizme olan hassasiyet bitmedi. Bu iktidar da bunu erozyona uğrattı. Atatürkçülük hassasiyeti bulunan insanların karşılanmadığı bazı noktalara parmak basıyorlar" diyor ancak yeni partinin adalet ya da ekonomik anlamda bir gelişme yaratabilecekleri görüşünde değil. CHP'li seçmenin oylarının İyi Parti'ye kayabileceğini ifade eden Korkmaz, "İzmir'de bir dönem ANAP'ın birinci parti olduğunu gözetecek olursak elbette kayabilir" diyor. Partinin ismini ise etkileyici bulmamış.

"Partinin ismi hafif kaldı"

Fevzi Koç, 52 yaşında bir belediye çalışanı. Meral Akşener'i beğendiğini, işinin oldukça zor olduğunu belirterek, "Tayyip Beyin buna (muhalefete) müsaade edeceğini sanmıyorum, bütün basın elinde. Muhalefet istemiyor" diyor. Daha ses getirecek bir parti ismi seçilmiş olabileceğini ifade eden Koç, "Adı hafif kaldı gibi geldi bana" diye ekliyor.

Elife Ayhan, ev hanımı. 56 yaşındaki Ayhan'a göre, az bir ihtimal olsa da İyi Parti alternatif bir parti olarak siyasi arenada yerini alabilir. Gündemi yakından takip ettiğini söyleyen Elife hanım, "Akşener'in iyi bir siyasetçi olduğu belli. Eskiden beri siyasetçi olduğu için iyi bir siyasetçi. Tecrübeli bir isim" diyor.