İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan; "Kezzapçı çıkacak, Tweet atan kalacak"

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, af yasasını eleştirirken Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçen yıl eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik tarafından yüzüne kezzap dökülen 20 yaşındaki Berfin Özek’i de örnek gösterdi.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Türkkan yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Bir taraftan fiziki şartların olmadığını öne sürüp infaz yasası çıkarıyorsunuz, diğer taraftan tutuklu olmadan mahkemesinin görülmesi mümkün olan gazetecileri, muhalifleri içeri atmaya çalışıyorsunuz” diye konuştu."
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