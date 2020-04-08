İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan; "Kezzapçı çıkacak, Tweet atan kalacak"

Türkkan “Bu aslında cinayettir. Ölmemiş olması, cinayet saikiyle işlenmediği gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bu suçu işleyen de açık cezaevine gidecek mi bu yasadan sonra? Açık cezaevinde ise izinli sayılıp evine dönecek mi?” diye sordu.