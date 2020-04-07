CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, TBMM’de Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan ve 90 bin hükümlünün yararlanacağı yeni İnfaz Paketi yasa teklifini değerlendirdi.

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu’nun sorularını yanıtlayan HDP ve CHP milletvekilleri, yasa tasarısının kapsamının ‘eşitsiz’ ve ‘adaletsiz’ olduğuna dikkat çekti. İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekirken ‘terör’ kapsamına alınan suçlamalar nedeniyle cezaevinde olan kişilerin kapsam dışı tutulduğunu belirten milletvekilleri “İnfaz düzenlemesi bu haliyle yasalaşırsa boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir” sözlerini hatırlatan HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran, TBMM’ye gelen infaz paketinde ise durumun tam tersi olduğunu ifade ederek, “Hırsızlık, gasp suçunu işleyenler toplum içine karışacak. Ama iktidar kendine karşı işlenen suçlardan cezaevinde olanları hasmane bir tavırla ölüme terk ediyor. Şu anda cezaevindeki gazeteci, yazar, siyasetçi, öğrenci ve avukatları ıslah edilecek kesimler olarak görüyor” dedi. Başaran, TBMM’ye gelen infaz paketinin, infazdaki adaletsizliği daha çok derinleştireceğini söyledi.

‘Cebir ve şiddet içermeyen eylemlerin ‘terör’ tanımı içinde yer almaması yönünde kararlar olduğunu hatırlatan CHP Miletvekili Utku Çakırözer de ‘ Bunu rağmen terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütüne destek’ gibi suçlamalarla birçok insanın hapiste olduğunu dile getirdi. Gazeteci ve avukatlar da dahil birçok insanın iktidardan farklı düşündüğü için cezaevinde olduğunu ifade Çakırözer, “Ahmet Altan ve Selahattin Demirtaş'ın iddianamelerine baktığınızda sadece haber yapma ve konuşma var ama bu paket onları kapsamıyor” dedi. Soma maden faciası, Çorlu’daki tren kazası, Adana Aladağ’da yaşanan yurt yangını ve Gezi gibi toplumsal olayları hatırlatan Çakırözer, “Bu olaylarda ihmalleri bulunduğu için içeride bulunan yetkililer çıkacak ancak 3 yıldır yargılanan ve beraat alan Osman Kavala yatmaya devam edecek. Bunu topluma anlatamazsınız” dedi. Haberlerinden dolayı cezaevindeki gazetecileri de hatırlatan Utku Çakırözer teklifteki ironik durumu da şöyle anlattı: "Rüşvet alan cezaevinden çıkacak ama rüşvetin haberini yapan cezaevinde kalacak"

Genel Kurul'da görüşülmeye başlanan teklifin düzeltilebilmesinin hâlâ mümkün olduğunu ifade eden Utku Çakırözer, mevcut düzenlemenin yasalaşması durumunda gazetelerinde cezaevlerine giremeyeceğini söyledi.

Ayşe Acar Başaran da düzenlemenin kalıcı olduğuna dikkati çekerek adaletsizliklerin de kalıcı olacağına vurgu yaptı.