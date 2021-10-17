İyi Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: İktidarın ezberini bozduk

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu 2023 seçimleri için partisinin iktidarın ezberini bozduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, “Eğer siz ana muhalefet partisi liderine linç girişimi sayılabilecek bir teşebbüste bulunursanız, bir muhalefet partisinin liderine ‘Bu daha başlangıç, daha başına çok şey gelecek’ derseniz, insanları kendi olduklarının dışında birtakım isnat ve iftiralarla itham ederseniz o zaman bir gerginlik oluşması doğaldır” dedi.