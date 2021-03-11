İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: Millet İttifakı’nda bir sorun yoktur

İyi Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı hakkında açıklamalarda bulundu. Tatlıoğlu, “Millet İttifakı’nda bir sorun yoktur. Güçlü bir iş birliği içinde Türkiye’de siyaseti domine etmeye çalışıyoruz ve sonuç alıyoruz” dedi.

İyi Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları İzmir Buluşması sonrası bugün il binasında basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına; TBMM İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan TBMM İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, “Türkiye’nin sorunlarını konuşmak için İzmir’deyiz. Konuşan bir Türkiye olsun istiyoruz. İzmir ve Ege gitgide sadece kaba emek bölgesi oluyor. Yüksek teknolojili bir sanayileşme ve tarım yok. Emek yoğun bir sanayileşmeyle buluşuyor ve bu da tabii ki fakirleşmedir. Dünyada kaç tane Ege Bölgesi var? Türkiye’nin en önemli limanının giderek geriye düştüğünü ve bir yatırım yapılmadığını görüyoruz. Türkiye’yi yönetenlere İzmir adına sesleniyoruz. Vergi gelirlerinin yüzde 10,5’ini veren İzmir kamu harcamalarının yüzde 4,6’sını alıyor. Zaten nüfus olarak bunu alır” diye konuştu.

"Belediyenin genel durumundan memnun değilim"

Açılış konuşmasının ardından gündeme dair basın mensuplarının soruları yanıtlandı. “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in performansından memnun musunuz?” diye sorulması üzerine konuşan İyi Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'nin her bölgesinde yaşanan sorunun belediyelere yüklemek adil değil. Belediyenin genel durumundan memnun değilim ancak sana da göktaşı düşseydi, yağmur düşseydi, göktaşı düşseydi memnun olmazdın. Her şey yerli yerinde demiyoruz, İzmir'in ciddi bir altyapı sorunu olduğunu 25 yıldır söylüyoruz, ancak geride bıraktığımız yıl birçok talihsizlik yaşandı" diye konuştu.

"İyi Parti kendi adaylarıyla seçimlere girecektir"

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise, “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartların getirdiği mecburiyet iş birliklerini gerektirdi. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde İyi Parti kendi adaylarıyla seçimlere girecektir. Kendi projelerimiz, programlarımız hedeflerimiz var. Hep birlikte onları gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.

Bunun üzerine, “İttifak bitiyor mu? şeklinde gelen soruyu üzerine Çıray, “İttifak beyannamesinde 4 partinin demokrasi, hukukun üstünlüğünü sağlamak, anayasal devleti inşa etmek için bir araya gelmesi vardır. Hiçbir parti hiçbir partinin iç işlerine karışamaz. Türkiye’deki esas hedef demokrasiyi inşa etmektir. O şartlarda böyle davranmak gerekti. Şimdi İyi Parti’nin önlenemez bir yükselişi var. İlk seçim genel seçim, mahalli seçimler ikinci olacak. İddiası olan bir parti olarak sonsuza kadar belediye başkanlığı seçimlerine katılmayacağız diyebilir miyiz” şeklinde konuştu.

"Millet İttifakı gayet başarılı yürüyor"

TBMM İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu tekrar söz alarak, “Millet İttifakı’nda bir sorun yoktur. Güçlü bir iş birliği içinde Türkiye’de siyaseti domine etmeye çalışıyoruz ve sonuç alıyoruz. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti parlamentoda muhtaç bir parti haline geldi. İktidar alanı çok ciddi geriledi. Daha demokratik bir iş birliği oldu. Türkiye’yi kendimiz yönetelim istiyoruz ama şartlar Türkiye’de ittifakları getirdi. İyi Parti ve CHP’nin teşkil ettiği Millet İttifakı gayet başarılı yürüyor” ifadelerini kullandı.