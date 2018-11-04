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İyi Parti Genel Sekreteri Paçacı: Erkeklik şiddetle değil sevgiyle ölçülür

"Cehaletten var şiddet, cehaletin yüksek olduğu yerlerde kadına şiddet olabiliyor"

04 Kasım 2018 22:40

Oyuncu Ahmet Kural'dan fiziki şiddet gördüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan ve tedbir kararı aldıran sanatçı Sıla Gençoğlu'na siyasetten de destek artıyor. İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, söyleyecek bir söz bulmadığını belirterek sözün bittiği yer olduğunu ifade etti. "Kadın-erkek diye bir ayrım yok hepimiz insanız" diyen Paçacı, "Erkeğin fiziksel açıdan güçlü yaratılması kadına şiddet için değil onu korumak içindir. Erkeklik şiddetle değil sevgiyle ölçülür" diye konuştu.

Paçacı’nın Gençoğlu ile yeniden gündeme taşınan kadına şiddet değerlendirmesi şöyle:

"Erkeğin fiziksel açıdan güçlü yaratılması kadına şiddet için değil onu korumak içindir. Erkeklik şiddetle değil sevgiyle ölçülür. Lideri kadın olan bir partinin mensubu olarak kadına şiddet uygulayanları şiddetle kınıyorum. İYİ Parti olarak bu konuda yapılacak mücadelede üstümüze düşen varsa yerine getireceğimizi söylemek isterim.

"Cehaletten var şiddet, cehaletin yüksek olduğu yerlerde kadına şiddet olabiliyor. Buna söylenecek söz bulamıyorum bu sözün bittiği yer hepimiz insanız, kadın erkek diye bir ayrım yok. İnsan olarak yaratıldık, birimizin fiziken güçlü olmasının amacı diğerine üstünlüğü değil."

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