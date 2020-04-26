İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Yurt gezilerine başlamayı iple çekiyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip Koronavirüs günlerinde yurt gezilerinde çıkıp sahada olmayı özlediğini söyledi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre Akşener, "Ben masa başını değil sahayı seven bir siyasetçiyim. Sahada olmayı, vatandaşlarımıza dokunmayı tercih ediyorum. O yüzden yurt gezilerine başlamayı iple çekiyorum." diye konuştu.

Akşener, "Torunum Pars ve aramıza yeni katılan minik Ayda'yı şimdilik internet üzerinden görebiliyorum. Onları riske etmemek için uzun süredir yanlarına gitmiyorum. Her ikisi de burnumda tütüyor. Bir de deniz kenarında yürümeyi özledim. Siyasetin yoğunluğunda normal zamanda da pek yapamadığımız bir şey. Bir şarkı vardı, ‘Hayat pencerenin dışında’ diye. Salgın dolayısıyla maalesef şimdi hayat pencereden içeride. Bu aralar dünyaya ve hayata açılan pencere ekranlar. Vakit buldukça takip ediyorum." ifadesini kullandı.

Akşener, "Milyonlarca hanede ne yaşanıyorsa, bizim evde de o yaşanıyor. Saraylarda ne yaşanıyor bilmiyorum. Ama biz böyle yaşıyoruz. Gerçi salgın hayatları eşitledi. Zenginimiz de yoksulumuz da benzeşen bir hayata döndü. Buzdolapları farklı belki ama herkes mecburen hayatı pencerenin ardına aldı. Eşitledi sözünden kastım bu." ifadesini kullandı.