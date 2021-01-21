İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Soylu bizim kulübe hoşgeldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine yapılan hakaret konusunda, "Soylu bizim kulübe hoşgeldi. öyle bir kulüp var; Türkiye’de hepimizin içinde yer aldığı, benim uzunca bir zamandır yer aldığım. Anamıza bizim sinkaflı sövüldü, benim şahsıma çok çirkinlikler yapıldı. Dolayısıyla bu sosyal medyada veya diğer alanlarda aleni, her türlü çirkinlik sövgü olduğunda kös dinlerdi. yorumunu yaptı.

Akşener, Ankara Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde esnaf ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Siyasetçilerin birbiri ile kavgasından herkes bıkmış"

Akşener, "Siyasetçilerin birbiri ile kavgasından herkes bıkmış ve huzur istiyor insanlar. Kendi dertleri ile siyasetçinin ilgilenmesini istiyor. Şimdi biz bu noktadan devam edeceğiz. Zaman zaman yün yumakları bize de atılıyor, o ellerimize ayaklarımıza dolaşmadan reel dertleri, vatandaşın, seçmenin derdini anlamaya, sizler aracılığıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Türkiye açısından bunun çok faydalı olduğunu görüyorum. 2300 lira maaş alıyor emekli, bin lira kira ödüyor, doğalgaz 300 lira gelmiş, 300 lirayı yatırmış açtıracak yer bulamıyor, bizden yardım istedi. Bütün bunlar işleyişteki problemler. Dolayısıyla ödemiş parasını açılması lazım, açılmamış. Bunun için yardım istenmez. Bu arkadaşımız ne için yardım istemeliydi? 2300 lira emekli maaşı son derece az buna yönelik bir çalışma yapın demeliydi ama buz gibi bir eve uyanmış. Bu tür gerçek dertlerle ve onların duyurulmasıyla ilgilenmeye devam edeceğim. Sizde bizleri takip ettiğiniz için ayrı ayrı en kalpten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Ümit Özdağ açıklaması

Akşener, "Ümit Özdağ’ın yaptığı bir konuşmada 'Beni tekrar atacaklar' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, “Dün biz GİK topladık, gündemde bu konuya dair herhangi bir şey yoktu. Arkadaşlarımızın iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair uzunca bir zamandır başlattıkları çalışmaların biraraya getirildiği ve o metnin GİK ile paylaşıldığı, Pazartesi günü de milletvekilleri ile paylaşılacak. Hızlı bir şekilde onların eleştirileri, tespitleri olmalı gibi o yoğrulduktan sonra çok fazla uzatmadan sizler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşacağımız bir çalışma yaptık” yanıtını verdi.

" HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil"

Akşener, “HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil. Bu çok enteresan bir şey bir başka yün yumağı da bu. HDP 24 Haziran’da ayrı girdi üçüncü parti olarak çıktı. Türkiye’de eğer siyaseti matematik olarak takip ederse insanlar ne olduğunu görür. Tekrar söylüyorum ayrı girdi ve üçüncü parti olarak çıktı. Herkesin buraya dikkat etmesi gerekir. Sonra yerel seçimler geldi, biz 24 Haziran’da 4 parti olarak gitmiştik. 31 Mart seçimlerinde hem Demokrat Parti hem Saadet Partisi ayrı girdi, biz sadece CHP ve İyi Parti birlikte girdik. Biz pek çok yerde az farkla kaybetmemizin sebebi ki bunu HDP yöneticileri de söylüyor, bizim aday çıkardığımız her yerde HDP aday çıkardı ve çok asıldı. Bir başka şey daha yaptık Iğdır ve Ahlat’ta aday çıkarmadık ve 'Şunu destekleyeceğiz bunu destekleyeceğiz demeden, dedik ki, MHP ve AK Parti ortak girecekseniz burada ayrı ayrı girmeyen ortak girin biz onu destekleyeceğiz.' Bir de yol gösterdik nitekim öyle oldu Ahlat’ta AK Parti üzerinden gösterilen ortak aday kazandı biz ona oy verdik. Ahlat’ta 700 küsur oyumuz vardı önemli bir oydur. Iğdır’da MHP Cumhur İttifakı'nın adayı olarak aday çıkardı biz onu oy verdik. Şimdi çok ilginç HDP kazandı. Bütün bunları bir kenara koyup biz seçim zamanı seçim esnasında konuşulur ittifaklar. Tabii Cumhur İttifakı ölümüne ittifak, mezara kadar ittifak, tek parti gibi ittifak, duygusal ittifak öyle olunca o şablon üzerinden tanım yapıldığı zaman da bizim ittifak onların sistemine benzemiyor. Bizimki gerçekçi, bizimki seçmenin taleplerine göre oluşturulmuş bir işbirliği sistemi. Biz bunu anlatmaktan yorulduk ama anlatmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

"Sayın Soylu bizim kulübe hoşgeldi"

Sosyal medya üzerinden Süleyman Soylu’nun annesine yapılan hakaret konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine Akşener, “Sayın Soylu bizim kulübe hoşgeldi” yorumunu yaptı. Akşener şunları kaydetti:

“Şöyle bir kulüp var Türkiye’de; hepimizin içinde yer aldığı, benim uzunca bir zamandır yer aldığım. Anamıza bizim sinkaflı sövüldü, benim şahsıma çok çirkinlikler yapıldı. Dolayısıyla bu sosyal medyada veya diğer alanlarda aleni, her türlü çirkinlik sövgü olduğunda kös dinlerdi. Şimdi Sayın Soylu, istemezdim aynı şeyleri yaşamasını neticede bir İçişleri Bakanı, benim devlet anlayışımda böyle bir durum olamaz. İçişleri Bakanı sosyal medyadan da şikâyet edemez, sonuçta ana çok saygı duyuyorum. Ama bizim kulübe hoşgelmiş. Sayın Abdulhamit Gül’ün söyledikleri üzerinden yorum yaparsak bir taraf reformcu demek ki, bir taraf reform konusunda alerji duyuyor. Biz de onu izleyeceğiz.”

"Gelinen noktada bütün oklar ve bütün gözler Sayın Erdoğan’a dönmek zorunda"

"Sayın Abdulhamit Gül hukukta reformdan bahsetti. Sayın Erdoğan bunun üzerine ekonomiyi söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu tehdit edildi, tehdit edene sayın Bahçeli sahip çıktı ve sayın Erdoğan hiçbir şey yapmadı. Sayın Kılıçdaroğlu linç edildi, onu yumruklayan kişi neredeyse türbe haline getirildi. Şimdi hukuk yönünden baktığınız zaman en son Selçuk Bey kendisinin anlattığına göre öldürülme kastıyla darp edildi. Savcı soruşturma açtı, ilginç bir biçimde savcı tehdit edildi. Bizim ülkemizde şu anda partili cumhurbaşkanlığı sistemi var. 16 Nisan 2017’deki referandumda partimiz yoktu. Ben Meral Akşener olarak diğer arkadaşlarımızla tek tek gezdik dedik ki, 'Bir kişiye de yazık bir şahsa bu ülkenin bütün yönetimini bırakmayın yanlış'. Gelinen noktada bütün oklar ve bütün gözler Sayın Erdoğan’a dönmek zorunda. Çünkü o zaman 'Aşacağız, uçacağız, kaçacağız' dediler. Aşılmadı, uçulmadı kaçılmadı. Şimdi burada partili cumhurbaşkanı olan sayın Erdoğan bütün bunların neticesinde ne diyecek? Savcının tehdit edilmesine ne diyecek, biz bir şey duymadık. Selçuk Bey'in dövülmesine ne diyecek? Orhan Uğuroğlu, Afşin Hatipoğlu, bizim arkadaşlarımızdan, kadın kollarımızdan bizim kadınlarımızın kolları kırıldı. Şikâyetler ettik, hepsi beraat etti, yakalanmadı.

"Benim evim basıldı, zanlılar yakalanmadı"

Benim evim basıldı, zanlılar yakalanmadı. Bütün bunlara baktığınız zaman büyük bir gücün üstünde oturduğu varsaydığımız Sayın Erdoğan’ın aslında o kadar büyük bir gücün üstünde oturmadığı ortaya çıkıyor ama bütün sorumluluk onundur. Çünkü partili cumhurbaşkanlığı sistemini çok istedi. Bir tavır olması gerekiyor, bu tavrın olup olmadığını hep beraber göreceğiz.”

"Bahçeli’nin baraj açıklamalarını ve Cumhurbaşkanı’nın Saadet Partisini ziyaretinin çok eleştirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ilişkin, “Niye eleştirilsin ziyaret edebilir tabii ki, eski bir hukukları var. İktidar partisinin yayınlarında Saadet Partisi’nin yöneticilerine çok pis bir dil kullanılıyordu, o ayıptı. Ama esas mesele şu, bugün bu ziyaretlerin nedenine siyasi olarak bakarsak nezaketin dışındaki kısımlara baktığımızda seçime yönelik büyük bir zorluk olduğunu görüyoruz. Baraj konusunda yüzde 5’i biz de savunuyoruz. Sayın Bahçeli kaça düşürmek istiyor onu bilmiyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Aşı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'na lojistiği doğru planlamaları gerektiği, şeffaf olunması gerektiği ve esnaf dükkânlarında çalışan, fabrikalarda çalışan, medyada çalışan genellikle iş yerlerine toplu taşıma araçlarıyla giden, kalabalık mahallelerde oturan, kendisine bulaştığı zaman ailesine de bulaştırabilecek bir insan grubu var. Mutlaka bu insanlara da aşı yapılmalı.

Akşener, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına “Çok sevindim ama yerel mahkeme ne yapacak göreceğiz” dedi.