İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Mahkemede akla kara birbirinden ayrılacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya 'FETÖ' imasında bulunduğu sözlere ilişkin, "Mahkeme bir karar verecek, o zaman akla kara birbirinden ayrılacak" dedi.

Yozgat'taki ziyaretleri sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akşener, İyi Parti İstanbul Milletvekili Özdağ'ın disipline sevk edilmesinin söz konusu olup olmadığı ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'yla ilgili durumu değerlendirdi.

Akşener, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Buğra Bey kendisiyle ilgili iddia sahiplerinin hukuk yoluyla iddialarını ispatlamaları için bir fırsat tanıyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi iddia sahipleri gidecek, mahkemede ellerinde varsa bilgi, belge neyse onları bildirecekler. Mahkeme bir karar verecek, o zaman akla kara birbirinden ayrılacak" dedi.

Akşener, bir gazetecinin bu konuyla ilgili bir tasarrufunun olup olmayacağı sorusunu İngilizce olarak "No comment (Yorum yok)" şeklinde espriyle yanıtladı.