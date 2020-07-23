İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ayasofya'daki cuma namazına katılmayacak

İyi Parti, genel başkan Meral Akşener'in karantina süresi dolmadığı için Danıştay kararının ardından ibadet açılan Ayasofya'da kılınacak cuma namazına katılamayacağını açıkladı. Akşener'in yerine İyi Parti TBMM Grup Başkanı Orhan Çakırlar, Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ve Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu’nun görevlendirildiğini duyuruldu.

İyi Parti'den yapılan açıklamada, "Ecdat yadigarı Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması ve 24 Temmuz Cuma günü kılınacak Cuma Namazı ile başlayacak yeni dönemin, ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bilindiği üzere; Diyanet İşleri Başkanı sayın Ali Erbaş'ın, Ayasofya Camii'ndeki programa davet ettiği Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, bu kıymetli davetten duyduğu memnuniyeti daha önce kamuoyu ile paylaşmıştı." denildi.

Açıklamada, "Ancak, yine kamuoyunun malumu olduğu üzere, Sayın Genel Başkanımız, koruma ekibinden bir polis memurumuzun Covid-19 testinin pozitif çıktığı günden itibaren 14 günlük bir karantina uygulamasındadır. Ve karantina süresi de 27 Temmuz Pazartesi günü sona erecektir. Pandemi konusunda daha önce de örnek davranış sergileyen Sayın Genel Başkanımız, bu kez de yine bilime kulak vermiş, ve tek bir vatandaşımızın bile sağlığını riske atmamak için, 24 Temmuz'daki programa katılmama kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Sayın Genel Başkanımız, Ayasofya programında partimizi temsilen; TBMM Grup Başkanımız Sayın Orhan Çakırlar, Parti Sözcümüz Sayın Yavuz Ağıralioğlu,Ve Kalkınma Politikaları Başkanımız, Prof. Dr. Sayın İsmail Tatlıoğlu'nu görevlendirmiştir. İYİ Parti olarak; 24 Temmuz ve sonrasında, Rabbimizden, Ayasofya'dan yükselecek duaların kabulünü niyaz eder, aziz milletimizin bilgisine saygıyla sunarız.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 21 Temmuz'da kaleme aldığı yazıda, "Kılıçdaroğlu katılmıyor ama Akşener katılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de arayarak Ayasofya’da kılınacak ilk cuma namazına davet etmiş. Akşener, Diyanet İşleri Başkanı’nın davetinden memnun kaldığını ifade edip cuma günü Ayasofya’da olacağını bildirmiş." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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