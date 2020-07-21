Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Ayasofya davetini geri çevirdi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da kılınacak cuma namazı davetini geri çevirdiğini iddia etti.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazla ilgili davetleri Diyanet’in yapacağını söylemişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, cuma namazına davet edilecek isimleri bizzat aramaya başladı. Erbaş dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak Ayasofya’da kılınacak olan ilk cuma namazı için davet etti. Kılıçdaroğlu’nun, Ayasofya davetini geri çevirdiği ve 'Gelmeyeceğim' diye yanıt verdiği söyleniyor." ifadesini kullandı

Selvi, "Ayasofya’da cuma namazı CHP’de polemik konusu olmuştu. CHP’li Muharrem İnce, 'Davet gelirse Ayasofya’da ilk namaza giderim' demişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise 'Muharrem İnce herkesin yerine gider' diyerek eleştirmişti. Ayasofya bu milletin yüzyıllık rüyasıydı. CHP, Ayasofya’nın açılmasına karşı çıkmadı. Doğru olanı yaptı. Elbette ki cuma namazı kılıp kılmamak insanların kendi takdiridir. Ancak Ayasofya’da ilk cumanın anlamı farklı. Milletin yüzyıllık heyecanıyla birlikte olmak demektir. Millete duygudaşlık yapmak demektir. Keşke Kılıçdaroğlu da cuma günü Ayasofya’da olsaydı, milletin gönlünde ayrı bir yer tutardı." görüşünü savundu.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"Akşener katılacak"

"Kılıçdaroğlu katılmıyor ama Akşener katılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de arayarak Ayasofya’da kılınacak ilk cuma namazına davet etmiş. Akşener, Diyanet İşleri Başkanı’nın davetinden memnun kaldığını ifade edip cuma günü Ayasofya’da olacağını bildirmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’da kılınacak cuma namazında kadınlara özel bir bölüm ayrılması için talimat verdiği söyleniyor. Erdoğan’ın kadınların rahatça ibadetlerini yerine getirebilmeleri için Ayasofya Camisi’nin içinde kadınlara yer ayrılmasını istediği ifade ediliyor. Ayasofya’daki ilk cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da katılması bekleniyor."

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