İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı seçim için tarih verdi!

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, 20 Haziran 2021'de genel seçim olacağını varsaydıklarını belirterek, bu seçime tek başına girecekmiş gibi hazırlandıklarını söyledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Çorum'daki partilerle bir araya geldi.



Akalın, burada yaptığı konuşmada, İyi Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak 20 Haziran 2021'de genel seçim olacağını varsaydıklarını, bu seçime tek başına girecekmiş gibi hazırlanmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Bu kapsamda illeri ziyaret ettiklerini dile getiren Akalın, doğuşuna şahitlik eden partililerin İyi Parti'nin iktidar olma sürecine de katkı sunmasını istediklerini belirtti.

İyi Parti'nin 3 yıl önce çeşitli zorluklarla mücadele edilerek kurulduğunu anlatan Akalın, "İyi Parti, zahirde 3 yıllık bir siyasal harekettir ama düşünce kaynakları, politik kültürü, politik derinliği 150 yıllık Türk siyasi aklını kapsayan bir harekettir.Türk siyasi tarihinin gördüğü en yerli, en milli, en demokratik merkez siyasal harekettir İyi Parti. Bize kadar Türkiye'de merkez ancak darbe eliyle boşaltılır, yeniden kurulmuş partiler üstünden bir merkez parti oluşturuldu.Türk siyasi tarihinin gördüğü en nitelikli siyasi mücadele sonucunda kurulabilmiş bir siyasi harekettir." ifadelerini kullandı.