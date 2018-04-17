İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Erken seçim, bu iktidardan daha erken kurtulmak demektir

İyi Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çıkışını “Erken seçim, bu iktidardan daha erken kurtulmak demektir” sözleriyle değerlendirdi. Aydın, “Demek ki iktidarın pembe tablosu yalanlanmış, korku dağları sarmış ve iktidarın değil 2019 Kasım’ını 2018’i bile çıkaracak mecali kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

Koray Aydın’ın yazılı olarak yaptığı açıklama şöyle:

“İyi Parti olarak, erken, baskın veya zamanında yapılacak seçimlere her zaman hazır olduğumuzu defalarca ifade etmiştik. Bu bakımdan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin erkene alınması çağrılarını memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü bu iktidardan daha erken kurtulmuş olacağız.

Erken seçim çağrısının koalisyon ortakları arasında “rol/görev” paylaşımı çerçevesinde yapıldığı yapılan karşılıklı açıklama ve paslaşmalardan açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim iktidarın kontrolündeki anket firmalarının zaman zaman yazdıkları senaryo sahnelenmiştir.

Erken seçim çağrısı aynı zamanda ekonomide denizin bitip, geminin karaya oturduğunun ve bu yapının artık daha fazla sürdürülemeyeceğinin apaçık bir göstergesidir. İşsizlik, cari açık, iç ve dış borçlardaki rekor artış, yoksulluk, yatırımsızlık, durgunluk, iflaslar ve döviz fiyatlarındaki hareketlilik iktidarın ekonomi politikasının tam anlamıyla çöktüğünü ortaya koymuştur.”

"İktidarın pembe tablosu yalanlanmış, korku dağları sarmıştır"

“Demek ki iktidarın pembe tablosu yalanlanmış, korku dağları sarmış ve iktidarın değil 2019 Kasım’ını 2018’i bile çıkaracak mecali kalmamıştır.

Manidar olan bu çağrının ülkenin ve milletin bekası için değil, milliyetçiliği ayaklar altına alan ve 15 yılı aşkın bir süredir milliyetçilere soykırım uygulayan bir partinin iktidarını sürdürmesi niyetiyle yapılmış olmasıdır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar iktidar ve koalisyon ortakları beklediklerini bulamayacak, Türk milleti yılların birikmiş hesabını sandıkta soracaktır.

Türk siyasetinin en genç ve dinamik partisi İYİ Parti, lideri Sayın Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en güçlü şekilde temsil edilmek için azimlidir ve kararlıdır.”

"Akşener Cumhurbaşkanı olacak, millet özlediği yönetime kavuşacak"

“Olağan büyük kurultayını 10 Aralık’ta yapan, 79 ilde teşkilatlanan ve daha 6 ay bile dolmadan 60’a yakın ilimizde geniş katılımlı programlar düzenleyen İYİ Parti, aynı şevk ve heyecanla faaliyetlerini kesintisiz sürdürecek ve erken seçimin parlayan güneşi olacaktır.

İYİ Parti, 16 yılın tahribatını kısa sürede onaracak, kronik sorunları çözecek, ülkemizin en büyük ihtiyacı olan ve bu iktidar döneminde yerle bir olan hak, hukuk, adalet, huzur ve refahı ivedilikle temin edecektir.

Sonuç olarak “çıkar ittifakı”nın büyük ortağı bugüne kadar erken seçimi yalanlarken, ne oldu da küçük ortağa erken seçim isteme görevi verildi? Bu çağrı İYİ Parti’nin önlenemez yükselişini engellemek için yapılsa da nafiledir.

2002 yılında yaptığı erken seçim çağrısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi’ne tek başına iktidar dönemini açmak Sayın Bahçeli’ye nasip olmuştu, bugünkü çağrısıyla bu dönemi kapatmak da yine kendisine nasip olur inşallah.

Milletimiz için erken seçimin anlamı şudur: Sayın Meral Akşener Cumhurbaşkanı olacak, Türkiye uzun yıllardır özlediği iktidara kavuşacak ve İYİ Parti de parlamentoda en güçlü şekilde temsil edilecektir.”