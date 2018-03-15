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Politika

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

Mustafa Erdem, istifasını Twitter'dan paylaştığı mesajla duyurdu

15 Mart 2018 21:21

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Erdem, istifası sonrası Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"İyi Parti Kurucular Kurulu üyeliği, Genel İdare Kurulu üyeliği ile Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerimden 12 Mart 2018 tarihi itibari ile ayrılmış bulunmaktayım.

Siyasi hayatım boyunca bana desteklerini esirgemeyen bütün gönüldaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum.Allah’a emanet olunuz..."

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