İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensarioğlu: Öğrenci Andı herkese hitap etmiyor, toplumu ötekileştirmeden ortak nokta bulmamız lazım

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, Yeni Akit gazetesine verdiği röportajda Danıştay'ın okunmamasına karar verdiği Öğrenci Andı'nın geri getirilmesine karşı olduğunu açıkladı. Yeni Akit'in sürmanşetinden, "Bu sözler İP'i karıştıracak. Öğrenci Andı herkese hitap etmiyor" başlığıyla verdiği habere göre Ensarioğlu, "akıldığı zaman bir ırk üzerine yapılan bir and olarak görülüyor. Bulunduğum bölge itibariyle tepki alıyor. Bu konuyla alakalı bir şey yapılmalıdır. Öğrenci Andı kaldırıldığı zaman birileri tepki gösteriyor. Kaldığı zaman da bir kesim tepki gösteriyor. Bu konuda uzlaşıp farklı bir konuma getirmek lazım diye düşünüyorum. Öğrenci Andı geri gelsin demiyorum. Geri geldiği zaman bizim bölgemizde tepki oluşuyor. Gelmediği zaman ise başka yerlerden tepki geliyor. O yüzden bunu toplumu ötekileştirmeden ortak nokta bulmamız lazım. " dedi.

Habere göre Ensarioğlu şu ifadeleri kullandı:

“Öğrenci Andı ile ilgili partimin bir görüşü var. Andın ırk üzerinden söylenmesi tepkiler alıyor. Bazı şeyler yıllarca alışagelmiştir ve bunu tartışmak onu başka yere sürükler. Bakıldığı zaman bir ırk üzerine yapılan bir and olarak görülüyor. Bulunduğum bölge itibariyle tepki alıyor. Bu konuyla alakalı bir şey yapılmalıdır. Öğrenci Andı kaldırıldığı zaman birileri tepki gösteriyor. Kaldığı zaman da bir kesim tepki gösteriyor. Bu konuda uzlaşıp farklı bir konuma getirmek lazım diye düşünüyorum. Öğrenci Andı geri gelsin demiyorum. Geri geldiği zaman bizim bölgemizde tepki oluşuyor. Gelmediği zaman ise başka yerlerden tepki geliyor. O yüzden bunu toplumu ötekileştirmeden ortak nokta bulmamız lazım. Bu and herkese hitap etmiyor. O yüzden her partiden veya sivil toplumdan görüş alınarak yapılmalı diye düşünüyorum. Bizim artık bu tür şeylerin üzerinden siyaset yapmak değil de ortak noktayı bulup orada birleşmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızı kucaklaştırmalıyız. 20 yaşından beri siyasetin içindeyim ve Öğrenci Andı ile ilgili düşüncem hep bu olmuştur. Partimin görüşü beni bağlar ama Türkiye geneli için bazı şeyler çok hassas ve oturup konuşmalıyız”

Akşener tepki göstermişti

Danıştay'ın Öğrenci Andı'nın okullarda okutulmasını engelleyen kararı üzerine İYİ Parti'nin 17 Mart tarihli grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in konuşmasından önce bir kız öğrenci kürsüye çıkarak Öğrenci Andı'nı okumuştu. Andın okunmasının ardından kürsüye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şöyle konuşmuştu:

"Bu ülkede, Mustafa Kemallere idam fermanı yazanlar oldu. Bu ülkede, milletin meclisinin üzerine ordu gönderenler oldu. Bu ülkede, milletine terörist diyenler oldu. Bu ülkede, Andımızı yasaklayanlar oldu. Aslında buna çok da şaşırmıyoruz. Çünkü onları anlayabiliyoruz. Andımızın sözleri ağır gelenler, elbette andımızı yasaklamak ister. Küçüklerini korumak yerine, onlara göz dikenler, elbette andımız okunmasın ister. Oy hesabı dışında, büyüklerini sayıdan saymanlar, yaş almışına, emeklisine sahip çıkmayanlar, elbette andımız duyulmasın ister. Yandaşını milletinden çok sevenler, yükselme ve ileri gitme idealini içine sindiremeyenler, elbette andımız bilinmesin ister. ‘Büyük Atatürk’ dendiğinde, kaşıntı tutanlar, çalışmak yerine, çalıp, çırpanlar, elbette andımız hatırlanmasın ister. En önemlisi de, Türk demenin bir ayırma değil, bir birliktelik arzusu olduğunu görmek istemeyenler, son bağımsız Türk devletini, uçuruma sürükleyenler, elbette andımızın son cümlesinde şaşkına döner! Ama o arkadaşlar hiç kusura bakmasın, bizler hala buradayız. Türk Devleti hala burada. Cumhuriyet hala burada. Çünkü bu topraklarda, milletini ve memleketini özünden çok sevenler, kendilerini ve koltuklarını, özünden çok sevenlere karşı, her defasında galip gelmiştir. Her zaman da galip gelecektir!"

İşte Yeni Akit'in sürmanşetine taşıdığı Ensarioğlu röportajı: