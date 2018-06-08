İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, ellerindeki anketlerin sonuçlarını açıkladı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, 24 Haziran’daki seçimlerle ilgili olarak ellerine gelen anketlerde partilerinin yüzde 16.8'in altına düşmediğini söyledi. İttifak ortağı oldukları Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun, ikinci tura CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin kalması halinde tabanını desteğe ikna etmekte zorlanacağını da savunan Türkkan, bunun sağ seçmenin CHP’ye bakışından kaynaklanacağı değerlendirmesinde bulundu.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Türkkan, İyi Parti'nin tahminlerden fazla oy alabileceğini belirterek, "Üçüncü çıkış yolu arıyordu herkes. Ana muhalefet partisine de çok güvenemedi. Güvenmiş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi daha önce 3-4 defa üst üste girdiği seçimde başarı sağlayabilirdi" dedi. Eski MHP milletvekili şöyle devam etti:

"Üçüncü bir yol olarak milletin ihtiyaçlarına İyi Parti çıktı. İyi Parti'yi millet mutlaka bir yere konumlandıracak. Bizim yaptığımız hiçbir ankette şu anda yüzde 16.8'in altına düşen anketimiz hiç yok. Üstlerini de gördük. Alttan gelen dip dalgasının İyi Parti'yi nereye sürükleyeceğine dair çok öngörülemez bir tahminimiz var. Ben bunu 83 yılında Özal'ın Anavatan Partisi ve 2002 yılındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti'sine de benzetiyorum. Gelecek dip dalgası herkesi iki seksen yere uzatabilir."

"Karamollaoğlu ikinci turda seçmenini İnce'ye oy vermeye götürmekte zorlanır"

Türkkan, ikinci tura kalması halinde, Saadet Partisi seçmeninin CHP’nin adayı İnce'ye oy vermeyeceğini savunarak, "Saadet Partisi kaç oy alırsa alsın, sayın Temel Karamollaoğlu ikinci tura sayın İnce'nin kalması halinde seçmenini sayın İnce'ye oy vermeye götürmekte zorlanır, kesinlikle söylüyorum. Sayın Muharrem İnce'nin kişiliğinden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'nin 50 yıldır Türkiye'de devam eden sağ seçmenin karşısındaki tavrıdır aslolan. Sağ seçmenin bakışından kaynaklanıyor” dedi.

"FETÖ konusunda gerçek suçlu bu iktidardır"

‘FETÖ’ yargılamalarıyla ilgili de konuşan Türkkan, iktidarın da suçlu olduğunu belirterek, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin arkasında olduğu belirtilen kişilerin önünü açan iktidar mensuplarının yargılanması gerektiğini savundu. Türkkan, "FETÖ'nün bu ülkede iltisaklı olduğu, onlarla işbirliği yapan, onlara dilediği her türlü imkanı sağlayan siyasi iradeyi de gün ışığına çıkarmadığınız zaman siz mücadele edemezsiniz. FETÖ konusunda gerçek suçlu olan bu iktidardır. En az FETÖ mensupları kadar bu iktidarın her mensubu FETÖ kadar suçludur. İktidarın mensupları, terör örgütü üyesi olmasa bile, terör örgütüne yardım ve yataklıktan mutlaka yargılanmaları gerekir" diye konuştu.