AKP Sözcüsü elindeki son anketi açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalma ihtimalinin olmadığını belirten AKP Sözcüsü Mahir Ünal, yapılan anketlere göre, sonuçların yüzde 53-56 bandında göründüğünü iddia etti.

TRT Haber'e katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için gerçekleştirilen anketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Ünal'ın açıklamaları:

Geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den fazla oy aldığını anlatan Ünal, bu seçimlerde yüzde 4 gibi bir fark olmasının beklendiğini, yapılan saha anketlerine göre de cumhurbaşkanlığı konusunda yüzde 53-56 bandında oy beklendiğini kaydetti.

Sahada "Biz cumhurbaşkanımızı yüzde 55'in üzerindeki oyla seçmeliyiz ki kimsenin bahanesi kalmasın" şeklinde beklentinin oluştuğuna dikkati çeken Mahir Ünal, bu noktada muhalefet partisini eleştirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çıkacaksın yenileceksin, çıkacaksın yenileceksin. 8 kez seçim kaybetmişsin, 8 defa kaybedilmiş bir seçimin bahanesi olmaz. Hatta bu mağlubiyetler sayın Muharrem İnce'yi kızdırmıştır. Muhalefet tüm seçimleri kaybetti. 24 Haziran günü de cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini de inşallah kazanacağız."

Seçim vaatlerini açıklarken daha önceki seçimlerde verilen vaatleri ve bunların ne kadarının hayata geçirdiklerini incelediklerini aktaran Ünal, şöyle konuştu:

"Gördük ki vadettiklerimizin hepsini hayata geçirmişiz. Hatta daha fazlasını da yapmışız. Bize diyorlar ki 'vatandaştan vergi alıyorsunuz öyle yapıyorsunuz'. Evet doğru ama bizden önceki hükümetler de vergi alıyordu, neden yapılamıyordu. Önceden alınan verginin büyük çoğunluğu faize gidiyordu, biz şimdi bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu aradaki fark da halka hizmet olarak dönüyor. Bu yüzden de girdiğimiz her seçimi kazanıyoruz."