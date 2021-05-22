İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır: Saldırganların Cengiz İnşaat'a ait taş ocağı şantiyesinde çalıştığına dair iddialar var

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, İyi parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İkizdere ziyareti sırasında yaşadığı provokasyonla ilgili detayları anlattı.

Yeniçağ yazarı Selcan Hamşioğlu bugünkü yazısında Akşener’in İkizdere’yi ziyaret ettiği sırada yanında bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır’ın yaşanan provokasyona ilişkin anlattıklarını aktardı. Akşener, aracından iner inmez, bir anda ortaya çıkıp da Akşener'i ‘PKK'yla iş birliği yapmakla’ suçlayan kadının o ilk diyalogdan sonra, İYİ Parti liderinin ziyaret güzergahındaki bir dükkâna sokulduğunu ve orada ikinci bir provokasyonun planlandığını anlatan Dikbayır, daha büyük bir gerginliğin yaşanmaması için ‘provokasyona gerek yok’ diyerek kadının dışarı çıkmasını istediklerini, o esnada başlayan tartışmanın arbedeye dönüştüğünü ifade etti.

“Bu ‘organize’ olay dışında İkizdere programında hiçbir sorun yaşanmadığını” ifade eden Dikbayır, "Çayeli'nde de bir provokasyon olacağı haberi geldi. Ama bunlara pabuç bırakacak halimiz yok. Biz programımıza devam ettik. Çok da iyi geçti" dedi.

Dikbayır, olay çıkaran gruptakileri Rizelilerin de tanımadığını söyleyen, saldırganların Cengiz İnşaat'a ait taş ocağı şantiyesinde çalıştığına dair iddialar olduğunu da aktardı.

Söz konusu provokasyonun "Akşener'in, Erdoğan'ın memleketine gitmesi" olduğunu savunanlara da yanıt veren Dikbayır, "Memleketin her köşesi bizim. Iğdır'a da gideriz. Edirne'ye de gideriz. Rize'ye de gideriz. Öyle bir durum da yok Rize'de; vatandaş ne diyor bir dinlesinler. Biz seçmeden, hiçbir dükkânı atlamadan bütün esnafı ziyaret ediyoruz; sadece bir esnaf girmemizi istemedi. Onun dışındaki bütün iş yerlerinde neler konuşuldu izlesinler. Ben birazcık siyaseti biliyorsam, mümkün değil yeniden o oyu almaları orada…" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.