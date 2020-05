İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Çıray: Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı rakamlar çelişkili

İyi Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamların çelişkili olduğunu iddia etti. Çıray, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde karantina çağrısında bulundu.

Çıray'ın açıklamaları şöyle:

Herkese sağlıklı günler. Modern zamanların en tehlikeli salgınıyla birlikte… Tüm dünya ekonomik bir şokla karşı karşıya ve maalesef biz, bu kjoronavirus salgınına diğer ülkelerden son derece kötü ekonomik ve siyasal şartlarda yakalandık. Şüphesiz bunun sorumlusu 18 yıldır süren Sayın Erdoğan liderliğindeki AKP iktidarlarıdır. Hem hekim, hem de sağlığı yönetmiş bir müsteşar olarak başta Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener olmak üzere hızla gelmekte olan salgın felaketini iktidardan önce gördük. Çünkü ufkumuz iktidar saplantısıyla sınırlı değildi. Ne yazık ki, sayın Cumhurbaşkanında somutlaşan iktidar uyarılarımızı yersiz bir kibirle duymazlıktan geldiler. Her geçen gün yaklaşan salgın felaketinde her zaman yaptıkları gibi gerçekten işlerini yapmaktan ziyade, yaparmış gibi görünmeyi esas aldılar. Gerçekten etkili olabilecek engelleyici stratejileri hayata geçirmediler.

Tedbirleri taksit taksit parça parça aldılar. Halbuki taksit taksit karantina olmaz!

"Güvenilirlik çok önemli"

Bu arada bu virüs mücadelesinin en önemli faktörlerinden birisi devleti yönetenlere güvendir. Bu güven ilk olarak E. KKK Komutanı Aytaç Yalman'ın Koronavirüs'ten ölümünün gizlenmesi ile ortaya çıkmıştır. Sayın Sağlık Bakanı’nın rakamları da çelişkilidir. Nitekim Mecliste yaptığı açıklamada 13 bin 211’i ileri düzeyde olmak üzere, toplam 25 bin 466 yoğun bakım yatağı olduğunu söylemişti. Cuma günü yaptığı açıklamada ise bu yatakların %63’ü dolu dedi. Bu durumda Sayın Bakanın açıklamasına göre yoğun bakımda cuma akşamı itibarı ile yatan hasta sayısı 16 bin olmalıydı. Ancak pazar günü yoğun bakımda yatan hasta sayısının %6 olduğu açıklandı. Diğer yandan toplam kaybettiğimiz hasta sayısı 16 olarak açıklanmışken sadece İstanbul’da vefat eden hasta sayısının 20 olduğunu öğrendik. Bu çelişkili açıklamalar doğru değildir. En ihtiyaç olduğu zamanda Sağlık Bakanlığı’na güven duygusunu zedeler. Alınacak önemli tedbirlerin inanılırlığını yok eder. Bu nedenle diyoruz ki Türk milletinin gerçeğe, sadece gerçeğe ihtiyacı var

"Salgında ok yaydan çıktı"

Şimdi salgında ok yaydan çıkmış durumda. Hedefte sadece 65 ve üstü vatandaşlarımız değil Türk Milletinin tamamı var. O halde bize düşen, acilen bizi Koronavirus denilen bu felaket üzerinde odaklanmaktan alıkoyacak tüm faktörleri ortadan kaldırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanında varlık bulan tüm yönetim unsurlarına acil çağrıda bulunuyorum: Bu kadar derdimizin arsasında dertlerimizi azaltın. Hiç olmazsa şehit haberleri duymayalım. Covit 19 pandemisi vesilesiyle Yurtta sulh cihanda sulh ilkesinde tarifini bulan cumhuriyetçi barış politikalarına da dönün.

"Cumhurbaşkanı vahametin farkındaysa Türkiye'ye karantina şart"

Sağlık Bakanı her konuşmasında son karar vericinin Sayın Cumhurbaşkanı olduğuna işaret ediyor. Sayın Bakanı’nın imalarından anlıyoruz ki; Bilim Kurulu ortaya çıkan manzaranın vahameti nedeniyle am karantina talep etmiş. Ancak başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AKP’liler bu salgının vahametinin farkında değiller. Biz Türk milleti olarak ölümü ilahi bir gerçek olarak kabul eden bir inancın sahibiyiz. Bu virüsü da bir çok şeyi yendiğimiz gibi yeneceğiz. Ancak bir virüsün bize ağır zayiat ve acı vermesine izin veremeyiz. Eğer vahametin önemine binaen yaptığımız önerilerimize kulak verilseydi, bu salgının üstesinden çok küçük bir maliyetle gelebilirdik. Önerdiğimiz her tedbir için ayak sürüdünüz. Artık ayak sürüme yüzünden kaybettiğimiz her canın vebali vardır. Sizin ve siyasi tüm siyasi liderlerin gerçek bir sınavdan geçtiği bu süreçte… Arabalarda tek çift plaka yasağı gibi taksitle karantina olmaz. Lütfen ivedilikle bizlere besin ve yaşam desteği sağlayacak işlerde çalışanlar dışında Türkiye çapında karantinayı ilân edin. Türkiye çapında karantina şart. Aksi halde sağlık sistemi çökebilir.