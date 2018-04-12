İyi Parti: Erdoğan'ın açıkladığı 135 milyar liralık teşvik, dar boğazdan çıkmayı gerçekleştirebilecek mi?

İyi Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 23 proje bazlı 135 milyar liralık süper teşvik paketiyle ilgili yanıtını beklediklerine dikkat çektiği çok sayıda soruyu gündeme taşırken kamu kaynaklarının verimli kullanılması uyarısında bulundu. “İlk anda kulağa hoş gelen ve nihayet gündeme alındı denilen “teşvik’’ kavramı, paketin incelenmesinin ardından zihinlerde bazı soru işaretleri bırakmıştır” diyen Yılmaz’ın açıklamaları şöyle:

"AKP hükümeti cari açığı nihayet problem olarak görebilmiş, ekonomide yaşanan sancılı sürecin “proje bazlı teşviklerle” aşılabileceği algısını kamuoyu ile paylaşmıştır.

Hem faiz, hem kur, hem de cari açığın birlikte artış gösterdiği mevcut durum ekonomik anlamda sürdürülebilir değildir. İlk anda kulağa hoş gelen ve nihayet gündeme alındı denilen “teşvik’’ kavramı, paketin incelenmesinin ardından zihinlerde bazı “soru işaretleri!’’ bırakmıştır.

Zira “zaman içinde” cari açıkta 19 milyar dolar iyileşme sağlayacağı ifade edilerek atılan bu adım, ekonomik verileri iyileştirmeyi ve dar boğazdan çıkmayı gerçekleştirebilecek midir?

Bu paket, büyük problem yaşadığımız girdi tedariklerinde ithalat bağlılığını azaltmak, ileri teknoloji üretmek ve katma değer yaratmak konusundaki sorunlarımızı çözmek yerine direkt- endirekt olarak yandaşa teşvik sağlamakla sınırlı kalmış ve reel sektörün beklentilerini karşılayamamıştır. Cari açığın iyileştirilmesi, yatırımların katma değer potansiyeli, istihdam oluşturma kapasiteleri, ara eleman ve nitelikli istihdam konusundaki beklentilere cevap verememiştir! Hedeflenen doğrultuda herhangi bir kalkınma planına, açıklanmış diğer teşvik uygulamaları ile tamamlayıcılığı bulunmamaktadır!

Bu durumda, hazırlanan teşvik paketi için sorulması ve cevap aranması gereken bazı sorular bulunmaktadır.”

· Teşvik desteğinden yararlanacak 23 proje hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

· Belirlenen sektörler ve teşvik konularında Fayda – Maliyet Analizi neye göre yapılmıştır?

· 135 milyar dolarlık yatırım tutarı ne şekilde ve hangi kriterlere göre hesaplanmıştır?

· Kamu kaynağının dağıtımında proje bazındaki farklılaşma için objektif kriter belirlenmiş midir, kime ve neye göre dağıtılacaktır?

· Kamu alım garantisinin ne tutarda ve ne kadar süreyle olacağının kararı nasıl ve hangi kriterler gözetilerek alınmıştır?

· Tahsis edilecek arazilerin büyüklükleri, mali değerleri ve inşaat yoluyla kazanacakları yeni değerleri nasıl hesaplanmıştır?

· Mali disiplin ve rekabet kuralları ne ölçüde gözetilmiştir?

· Teşviklerin uzun soluklu ve yatırım aşamasının henüz başladığı dikkate alınarak, ilk aşamada kamu tarafından yapılacak, sermaye katkısı gibi destekler için bütçede kaynak tahsisi öngörülmüş müdür?

"İyi Parti olarak, kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyor ve yukarıda yer alan sorulara milletimiz adına cevap beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir ve kalıcı bir büyüme, katma değer ve istihdam yaratan, rekabet edebilen bir ekonomi için üretkenliği, verimliliği sağlayacak, şeffaf, hesap verebilir, adil bir teşvik politikasını İYİ’lerin iktidarıyla birlikte uygulamaya koymaktır."