İyi Parti Denizli İl Başkanı Yasin Öztürk oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Yasin Öztürk, partisinin Denizli İl Başkanlığı görevine getirildi.

MHP Denizli İl Başkanlığı görevinin ardından 2016\'da partisinden ihraç edilen, Meral Akşener\'in önderliğinde kurulan İyi Parti\'de Kurucular Kurulu Üyesi olan Yasin Öztürk, Denizli İl Başkanı oldu. Atama işleminin resmiyet kazanmasının ardından Öztürk, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Yasin Öztürk\'ün açıklaması şöyle:

\"Siyasette başarı tek başına olmaz, olamaz. Tüm arkadaşlarla hep birlikte takım ruhu ile partimizin Denizli\'de başarılı olabilmesi için gece gündüz durmadan çalışacağız. Denizli\'de ulaşılmadık vatandaş, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Öncelikle partimizin il yönetimi teşekkül edecektir. Akabinde ilçe teşkilatı başkanları belirlenip, ilçe yönetimleri oluşturulacaktır. Sonrasında ise partimizde üye kayıtları başlayacaktır. Olası bir erken seçime hazırlıklı olabilmek için hızlı bir şekilde kongre süreçlerini tamamlayacağız. Hedefimiz ilk yerel seçimlerde Denizli\'nin tüm ilçelerinde belediyelerde İyi belediyeler, İlk genel seçimlerde ise kentimizde partimizi birinci parti yapmaktır. Her Denizlili vatandaşımızın \'İyi\' olması için, yılmadan, yıkılmadan, bıkmadan, usanmadan tüm gücümüzle çalışacağız.\"

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