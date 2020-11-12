İyi Parti'den Ümit Özdağ açıklaması: Özdağ, yaptığı basın toplantısını “Yalan rüzgarına” dönüştürdü

İyi Parti Genel Merkezi, yaptığı yazılı açıklamada 'kesin ihraç talebiyle' disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın söylemlerinin sahip olduğu kariyer ve tecrübesiyle örtüşmediğini belirtti. Açıklamada Özdağ'ın açıklamalarını endişeyle izlendiği söylenirken, " 11 Kasım Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında, kelimenin tam anlamıyla “Yalan rüzgarına” dönüştürdü" denilerek tepki gösterildi.

Açıklamada Özdağ'ın iddialarına şu şekilde cevap verildi:

"-İYİ Parti ve İYİ Parti’yi temsilen hiç kimse, bir başka partiyle anayasa çalışmasına katılmamıştır. Çünkü zaten böyle bir çalışma hiç olmamıştır.

-İYİ Parti’nin hiçbir yöneticisi, Ak Parti ile gizli ya da açık bir anayasa çalışması yapmamıştır.

-Önüne geleni FETÖ'cülükle suçlayan iktidar mantığıyla benzeşen, FETÖ'cülük ve FETÖ'cüler iddiası, İYİ Parti’ye asla yapışmayacak bir lekeleme çabasıdır.

Bugünün muktedirleri bile, ellerindeki tüm devlet imkanları, istihbarat imkanları, yargı imkanlarına rağmen, İYİ Parti’nin üzerinde tek bir damla leke bulamamış, ve sonuçta “Yerli ve Milli” sıfatını teslim etmek zorunda kalmışken, Ümit Özdağ’ın bu konudaki “Sadık hizmeti”, siyaset çöplüğündeki ve vicdanlardaki yerini almaya mahkumdur."

AKP'li yöneticilerin Özdağ'ın açıklamalarından sonra devreye girmesini de eleştiren açıklamada, " İYİ Parti’yi, hem Ak Parti’yle, hem HDP’yle, hem Pkk’yla hem de FETÖ'yle birlikte olmakla itham etmenin dayanılmaz hafifliği, aslında psikolojik bir sorunudur. O sorunun çözümü de, siyaset de değil, psikiyatri bilimindedir" denildi.

Özdağ ne demişti?

Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek, Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti. Genel Başkan Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

Özdağ, yaptığı açıklamada, "Bana karşı işletilen disiplin süreci, İyi Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı'daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir ve bu kabul edilebilir değildir." açıklamasını yapmıştı.

Ümit Özdağ, disipline sevk edilmesine neden olan konunun, "katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı'nın Kazakistan'da FETÖ tarafından kurulan bir STÖ'nün başkan yardımcılığı konusuna açıklık getirmesini istemesi" olduğunu ifade etmişti.