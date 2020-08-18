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Politika

İyi Parti'den 'Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Akşener olacağı' iddiasına ilişkin açıklama

18 Ağustos 2020 18:56

İyi Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkanı Meral Akşener'in adının geçtiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İyi Parti, bu tür konuları yetkili organlarında konuştuktan sonra karara bağlar ve ondan sonra kamuoyuyla paylaşır" dedi.

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