İyi Parti'den kanun teklifi: Merkez Bankası Başkanları 5 yıl görevden alınmasın

İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta ve Ankara Milletvekili, eski TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz ile birlikte TBMM’de düzenledikleri ortak basın toplantısıyla, Merkez Bankası Başkanlarının 5 yıl için atanacağı ve bundan önce görevden alınamayacağını belirten tek maddelik kanun teklifini TBMM’ye sunacaklarını duyurdu.

"Kendi piyasalarını kapatan Türkiye’nin Cumartesi günü erken saatlerde Sayın Erdoğan’ın birkaç kararı ve Merkez Bankası Başkanını değiştirme kararıyla uyandığını" belirten Tatlıoğlu, Erdoğan’ın bu kararı Türk ekonomisinde bir suikast etkisi yaratmıştır dedi.

"Bu karar, Türk ekonomisine bir suikast etkisi yaratmıştır"

Tatlıoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Esasen daha çok yeni faizler 10.25’ten, 19’a çıkartılmış ve Türkiye çok ciddi bir maliyet yüklenmiştir. Bu maliyetin boyutu şöyle, OECD ülkelerinde 37 ülkenin 21’inin faizi sıfırdır, en yüksek faiz yüzde 19’la Türkiye’nindir. Türkiye ekonomik istikrarı sağlama adına bu kadar yüksek faizi yüklenmiş ve kendisine bir yön ararken Sayın Erdoğan’ın bu kararı Türkiye ekonomisine suikast etkisiyle yeni bir dengesizliği yol açmıştır. Ortaya çıkan maliyet milletimizin hesabına yazılmaktadır. Bu kararın arkasında ne olduğunu Sayın Erdoğan kamuoyu ile paylaşmak zorundadır. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı’nın 128 milyar dolarlık döviz rezervi erime süreci kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

"Erdoğan, istifa ve seçim sürecini başlatmalıdır"

Türkiye, partili cumhurbaşkanlığının getirdiği noktada dünyada ekonomik kaos içine sürüklenmiş durumdadır. Sayın Erdoğan’ın tek kişilik bu kararı ve benzer kararları milletimizin ve ülkemizin çok yüksek maliyetlerle zamanın gerisine düşmesine neden olmaktadır. Sayın Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanlarındaki bu değişikliklerin nedenlerini kamuoyu ile paylaşması, 128 milyar dolarlık döviz rezervi erimesinin bilgilerini kamuoyu ile paylaşarak istifa sürecini başlaması ve Türkiye’de bir seçim sürecini başlatması gerekmektedir. Türkiye için tek çözüm milli iradeye başvurmaktır. Bu karar Türk ekonomisinde ve genel sorunlarda bir çözüm bulunacağı anlayışını getirecektir. Güven ülkeden sürgüne gönderilmiş, akıl da ülkeyi yönetenleri terk etmiştir. Milli iradeye gitmenin dışında anlamlı bir çözüm gözükmemektedir.

İyi Parti olarak yarın TBMM’ye tek maddelik bir kanun teklifi vereceğiz. Bu teklifte ‘Merkez Bankası Başkanları 5 yıl için atanır ve bu 5 yıl içerisinde hiçbir şekilde görevden alınamaz’dan ibaret kanun teklifini Meclis’e vereceğiz.”