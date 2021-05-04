İyi Parti'den İmamoğlu hakkında incelemeye tepki: Kimin elleri bağlı: Soruşturma açan Mülkiye müfettişlerinin mi İmamoğlu'nun mu ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılması talebine ilişkin, "Kimin elleri bağlı: Soruşturma açan mülkiye müfettişlerinin mi İmamoğlu’nun mu? Ne yapacaklarını şaşırdılar” dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fatih Sultan Mehmet’in eşi Gülbahar Hatun’un türbesinde elleri arkasına bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığı" ve "HDP'li belediyeleri ziyaret ederek görevini kötüye kullandığı, suçluyu övdüğü" iddialarıyla ilgili olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.