İmamoğlu'ndan hakkındaki ön incelemenin ardından açıklama: Biz işimize bakalım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, türbeye girerken ellerini arkadan bağladığı için hakkında başlatılan ön incelemenin ardından Twitter hesabından “Biz işimize bakalım” notuyla bir paylaşım yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, “elini arkasına atmak suretiyle Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne saygısızlık yaptığı” ve HDP'li belediyeleri ziyaret ettiği gerekçesiyle soruşturma talep etmesi, İçişleri Bakanlığı'nın da ön inceleme başlatması haberlerinin ardından açıklama niteliğinde bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, "Biz işimize bakalım, bitti bitiyor" ifadesiyle Twitter’dan yaptığı paylaşımda, İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin inşaat sürecine ilişkin bir video yer aldı. Videoda, 2017’de başlayan ve Haziran 2019 yılına kadar 169 milyon lira harcanmasına rağmen yüzde 20'si biten Haziran 2019'dan Mart 2021 yılına kadar ise projede yüzde 95 ilerleme sağlandığı bilgisi verildi. 2 milyar 838 milyon 568 bin lira kaynak aktarılan çevre dostu tesisin AB normlarında olacağı ve İstanbul'da 1.38 milyon ton sera gazı salımının önüne geçeceği belirtildi.

TIKLAYIN: İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması!

TIKLAYIN: İçişleri Bakanlığı: İmamoğlu'nun HDP'li belediyeleri ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları var