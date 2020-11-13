İyi Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ, savunmasını müşterek disiplin kuruluna iletti

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" dediği gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevkedilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, savunmasını yazılı olarak müşterek disiplin kuruluna iletti.

İyi Parti'de 20 Eylül'deki kongrede yaşanan "liste tartışması"nın ardından, İstanbul İl Başkanı ve parti yönetimine dönük sert eleştirileri nedeniyle disipline sevkedilen Ümit Özdağ'a savunması için bir haftalık süre verilmişti. Özdağ, son günde yazılı olarak savunmasını müşterek disiplin kuruluna iletti.

Özdağ son olarak İyi Parti yönetimini, "HDP ile gizli anayasa görüşmeleri yürütmekle" suçlamıştı. Özdağ ayrıca AKP ile İyi Parti arasında da bir süredir gizli yeni anayasa çalışması olduğunu savunmuş, Genel Başkan Meral Akşener her iki iddiayı da yalanlamıştı. AKP'li isimler de bu iddiaları yalanlamıştı.

İyi Parti Müşterek Disiplin Kurulu'nun önümüzde hafta toplanarak, Özdağ hakkında karar vermesi bekleniyor.

İyi Partili Ergün: Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün kendi bürosunda hangi partinin üst düzey yöneticisiyle beraberdi?

Öte yandan İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergün, yeni bir iddiayı gündeme getirirken, Özdağ'a "Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün kendi bürosunda hangi partinin üst düzey yöneticisiyle beraber" olduğunu sordu.

Ergün, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi buradan soruyoruz. Ümit Özdağ Beyin İyi Parti'de Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün, kendi bürosunda hangi partinin üst seviyeli bir yöneticisiyle beraberdi ve bu stratejiyi birlikte mi oluşturdular, bu sorunun cevabını çıkıp kendisinin vermesi gerekiyor. Dolayısıyla biz bunları gördük, Türk siyaseti bu tür şeyleri çok gördü, İyi Parti doğru yoldadır, milletimize hizmetimize devam edecektir."