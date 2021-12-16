İyi Parti'den faiz yorumu yapan Bakan Nebati'nin kardeşine: Yahu siz kimsiniz, ailecek mi yönetiyorsunuz bakanlığı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi, iş insanı Seydullah Nebati’nin bir puan faiz indirimi beklediğini açıklaması sonrası İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Sermaye Piyasası Kurulu’nu göreve çağırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi Seydullah Nebati, bugün gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısı ve açıklanacak faiz kararı öncesi Bloomberg HT’ye dün yaptığı açıklamada “Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati'den faiz yorumu: Merkez Bankası kanaatimce bir puan indirim yapacaktır

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Seydullah Nebati’yi, “Yahu siz kimsiniz? Ailecek mi yönetiyorsunuz bakanlığı? Millet diken üzerindeyken hangi sıfatla bu yorum!” sözleriyle eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Erdem, Sermaye Piyasası Kurulu’nu da etiketleyerek “Sermaye Piyasası Kurulu’nu göreve çağırıyorum! Bu manipülasyondur!” ifadelerine yer verdi.