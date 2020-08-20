İyi Parti'den 'borsa işlemleri durdurulsun' çağrısı

Çıray, Erdoğan'ın "Cuma günü müjde vereceğiz" sözleri ve sonrasında yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Çıray, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Yakında…" paylaşımına da yer verirken, spekülasyonlar nedeniyle borsa işlemlerinin durulmasını istedi.

"Her türlü spekülasyon ortalıkta uçuşuyor"

Çıray, "BORSA İŞLEMLERİ DURDURULMALI! Sn Danışman sanki paparazzi programı sunuyor gibi 'Yakında' diye mesaj atıyor. Her türlü spekülasyon ortalıkta uçuşuyor. Piyasalar allak bullak. SPK kanununa göre resmen suç!!! SPK İŞLEMLERİNİ DURDURUN! Asimetrik ve gizli bilginin piyasa oyuncuları tarafından önceden bilinerek hileli ve haksız kazanç elde edilmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından sonra enerji şirketlerinin hisselerinin yükseldiğine dikkat çeken Çıray, "Sn Erdoğan daha 'müjde' demeden enerji şirketlerinin hisselerinin ortalamalarının çok üstünde ve sebepsiz yükselmesi soruşturulmalı. SPK'nın derhal işlemleri durdurup, son 48 saattir kim ne aldıysa soruşturması gerekiyor. Başta bu bilgiye kamuda erişebilenlerin soruşturulması kanun icabı" dedi.