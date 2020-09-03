İyi Parti'den Bakan Koca'ya: Bilim Kurulu tutanaklarını halka açın

İyi Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray Covid-19 Bilim Kurulu’nun çalışmaları hakkında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya sorular yöneltti ve “Bilim Kurulu kararları tutanaklara geçirildi mi ve bu tutanaklarını halka açmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

İyi Partili Çıray, Sağlık Bakanlığı'nın 10 Ocak 2020'de Koronavirüs'ün salgına dönüşme ihtimali doğrultusunda oluşturduğu Bilim Kurulu hakkında Bakan Koca'ya sorular yöneltti. Önergesinde, “COVID-19 Bilim Kurulu tutanakları açıklanmalı” diyen Çıray, gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Kurul, görevini yerine getiremedi"

“Çünkü; gerek Türkiye’de ilk COVID 19 vakasının resmi olarak açıklandığı 10 Mart 2020 tarihinden önceki hazırlıklardaki eksiklikler, gerekse salgının yayılmasından en büyük etkiye sahip olduğu bilimsel olarak doğrulanmış Umre ziyaretçilerinin karantina altına alınması sırasında yapılan bir dizi idari hata, Bilim Kurulu’nun yeni rejimin işleyiş düzeni yüzünden kendisinden beklenen işlev görevleri yerine getiremediği görülmüştür. COVID 19 salgının ilk dalgasının nispi gerilemesinin yaşandığı 10 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin uygulamaya tam olarak yansıtılmamış olması endişelerimizin yersiz olmadığını ortaya koymuştur.

"Normalleşme süreci hekimleri dehşete düşürdü"

"AKP yönetimi 1 Haziran 2020 tarihinde sosyal-ekonomik alanlarda koşulların gözlemine dayalı zamana yayılmış bir normalleşme süreci yerine, vatandaşlarımızda salgın sanki başladığı gibi bitivermiş kanaati uyandıracak, onları rehavete sürükleyecek şekilde ‘Yeni normalleşme’ süreci adını verdikleri süreci başlattı. Başlattıkları olağanüstü hızlı, tedbirsiz ve ihtiyatsız normalleşme, pandemi dinamiklerini bilen biz hekimleri dehşete düşürdü. Bu dönemde gördük ki, Bilim Kurulu’nun sürecin yönetimindeki etkisi sanıldığından çok daha az. Bu durum medyada da ciddi bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Meselenin ciddiyetinin ve vahametini ortaya koyan şey ise, yakın zamanda bazı Bilim Kurulu Üyelerinin ‘görüşlerini söyledikleri ama dikkate alınmadıkları’ yönünde medyaya yaptıkları açıklamalar olmuştur”

Çıray, dayandırdığı gerekçelerle, Sağlık Vakanı Dr. Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti: