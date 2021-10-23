İyi Parti'den AKP'ye geçen Akkal: Mücadele verdim ama başarılı olamadım

İyi Parti'den AKP'ye geçiş yapan AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, muhalefeti kastederek "Allah'a bin şükür ki yine dün onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım" dedi.

Muhalefetin içerisine terör örgütlerinin sızdığını iddia eden Akkal, "Sadece PKK’sı değil, FETÖ’sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil" ifadelerini kullandı.