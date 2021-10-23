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İyi Parti'den AKP'ye geçen Akkal: Mücadele verdim ama başarılı olamadım

"Sadece PKK’sı değil, FETÖ’sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil" 

23 Ekim 2021 22:30

İyi Parti'den AKP'ye geçiş yapan AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, muhalefeti kastederek "Allah'a bin şükür ki yine dün onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım" dedi.

Muhalefetin içerisine terör örgütlerinin sızdığını iddia eden Akkal, "Sadece PKK’sı değil, FETÖ’sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

İyi Parti'den milletvekili olan ve daha sonra istifa ederek AKP'ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal, katıldığı AKP Manisa İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda muhalefeti eleştirdi.

Akkal'ın sözleri şöyle:

"Muhalefet HDP'nin oyunu alabilmek adına terör örgütüyle de iş birliği içerisinde"

"Üzülerek görüyoruz ki muhalefet, HDP’nin oyunu alabilmek adına önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapmamak adına bu terör örgütüyle de onun siyasi sözcüleriyle de üzülerek görüyoruz ki iş birliği içerisindeler. Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim. Bildiğiniz gibi geçmişte İYİ Parti’den milletvekili seçilerek meclise girmiştim. Allah’a bin şükür bugün AK Parti ailesinin içerisine katıldım" 

"AK Parti ailesi olarak bu yapılara karşı mücadele ediyoruz” 

"Allah’a bin şükür ki yine dün onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım. Olunması da mümkün değil, çünkü muhalefetin içerisine öyle bir sızmışlar ki sadece PKK’sı değil, FETÖ’sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil. Biz şimdi AK Parti ailesi olarak, tüm milletvekillerimizle birlikte milletimizi de arkamıza alarak bu yapılara karşı mücadele ediyoruz” 

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