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Politika

İyi Parti'de toplu istifa

"Yaklaşık 500 üye, partideki görevinden ve bu üyelerden bazıları ise partiden de istifa etti

29 Temmuz 2020 20:07

İyi Parti Isparta İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan, il yönetim kurulu üyeleri, il genel meclisi üyeleri, Isparta İlçe Belediye Meclis üyeleri, 7 ilçe başkanı ve yönetimleriyle partideki tüm görevlerinden istifa ettiklerini söyledi.

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