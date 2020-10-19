İyi Parti'de performans değerlendirme dönemi başlıyor: Kurul oluşturulacak, 6 ayda bir Akşener'e rapor sunulacak

İYİ Parti’de başkanlık divanı, genel idare kurulu ve teşkilatların performans değerlendirmesine tabi tutulacağı ve sonucun Akşener’e sunulacağı belirtildi.

2. Olağan Kurultayı sonrasında “oy verilmeyecekler listesiyle” birlikte İyi Parti içinde başlayan tartışmaları, Genel Başkan Meral Akşener, “performans kriteri” ile sonlandırmayı hedefliyor. Partinin başkanlık divanı, genel idare kurulu (GİK) ve teşkilatların her türlü eylem ve faaliyetleriyle yurttaşa ulaşma ve onların sorunlarını dinleme konularında bundan böyle “performans değerlendirmesine tabi tutulacağı” belirtilirken, partide değerlendirme için de bir kurul oluşturulacak. Sonuçlar 6 ayda bir Akşener’e sunulacak.

TIKLAYIN - Liste krizinde adı geçen İyi Partili Çıray: Bu suikast Akşener'in bilgisi dahilinde gerçekleşti, çünkü kendisini uyardım ama müdahale etmedi!